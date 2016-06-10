تويتر يغلق حسابات بعد تقارير عن سرقة 33 مليون حساب

قال موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم (الجمعة) إنه أغلق عددا من الحسابات التي يحتمل أنها تضررت من الخروقات الأمنية على الإنترنت.

وقال مايكل كوتس، مدير الأمن في تويتر عبر مدونة "تم تحديد عدد من حسابات تويتر التي هي بحاجة لحماية إضافية، الحسابات التي لها كلمة مرور معرضة للانكشاف بشكل مباشر، تم إغلاقها، وتتطلب إعادة تعيين كلمة المرور عن طريق صاحب الحساب".

ودون ذكر عدد الحسابات المتأثرة، أكد كوتس أن أي بيانات مسربة لم تؤخذ من خوادم الكمبيوتر في تويتر، بل تم التوصل إليها من خلال انتهاكات لمواقع أخرى و / أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة.

ويأتي هذا التصريح عقب تقرير سابق بأن ما يقرب من 33 مليون حساب على تويتر قد سرق وعرض للبيع .

وجاء في تقرير لموقع أخبار تكنولوجيا المعلومات "تك كرانش" أن المعلومات المسربة تضمنت عناوين البريد الإلكتروني، وأسماء المستخدمين وكلمات السر.

وأشار مصدر من تك كرانش أيضا إلى أنه ربما يكون قد تم الحصول على البيانات من اختراق برامج تصفح الإنترنت، مضيفا أن العديد من المستخدمين المتضررين يبدو أنهم من روسيا.

وفي رد فعل على ذلك حذر تويتر وخبراء أمن آخرون، المستخدمين، من استخدام كلمة السر نفسها على خدمات الإنترنت المختلفة.