تايمز: ريجيني ضحية صراع بين الاستخبارات وأجهزة أمنية مصرية

وزير الداخلية أبدى احتجاجة على نقل ملف ريجيني إلى المخابرات العسكرية ـ أرشيف

أشارت صحيفة التايمز البريطانية في تحقيق لها إلى أن ملابسات جديدةً ظهرت تشير إلى أن الطالب الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في القاهرة كان ضحيةً لصراع بين الأجهزة الأمنية والمخابرات المصرية.

وتشير التسريبات إلى أن ملف ريجيني نقل إلى المخابرات العسكرية، جهاز الاستخبارات المنافس للمخابرات العامة.

وأدى ذلك إلى إثارة غضب مجدي عبد الغفار وزيرِ الداخلية المصري الذي أبدى احتجاجه أمام السيسي بأن نقل ملف ريجيني للمخابرات العسكرية هو إهانة للمخابرات العامة.

وتم تعذيب ريجيني ليكشف صلاته بالنشطاء والنقابات، وقتل، وسُلم جثمانُه ومتعلقاتُه للمخابرات العامة بتعليمات لدفن الجثة، لكن المخابرات العامة لم تستجب لهذه التعليمات وألقت الجثة على جانب الطريق حيث يمكن العثور عليها.