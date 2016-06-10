"الأسر الشقيقة" حملة لكفالة اللاجئين في تركيا

لاجئون في تركيا – الأوربية

أطلقت مجموعة من العاملين في مجال الصحة في "مدينة نوشهير" وسط تركيا، حملة للتضامن الاجتماعي تحمل اسم "مشروع الأسر الشقيقة التطوعي"لتوفير الاحتياجات الأساسية للأسر اللاجئة التي تعيش في مدينتهم، برعاية هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ونقابة العاملين في القطاع الصحي.

ويهدف المشروع إلى أن تكفل كل 4 أسر متطوعة، أسرة لاجئة واحدة؛ توفر لها المواد الغذائية وتكاليف تعليم الأبناء، وسائر احتياجاتها الأساسية الأخرى.

هاكان غوندوز بولاط، رئيس فرع نقابة العاملين في القطاع الصحي بالمدينة، قال، "نهدف من هذا المشروع الذي نجهز له منذ 4 أشهر، إلى الاتفاق مع أسر متطوعة لكفالة اللاجئين والمحتاجين في المدينة" مشيرا أنهم تمكنوا خلال الفترة الماضية من الإيفاء باحتياجات 12 أسرة لاجئة".

وأضاف، "نبذل قصارى جهدنا لنيل شرف دعم أشقائنا اللاجئين، ونتوقع أن يكبر مشروعنا نظرا للاهتمام الكبير الذي يلقاه من قبل المواطنين".

وأعرب أحد أفراد الأسر المتطوعة لكفالة أسرة أفغانية، عن بالغ سعادته لمشاركته في مشروع الأسر التطوعي، ولوقوفه بجانب أسرة أجبرت على مغادرة بلدها واللجوء إلى تركيا، مؤكدا أن "السعادة التي ارتسمت على وجوه أطفال الأسرة الأفغانية لا توصف".

بدوره قال، حنفي طوبراكا، أحد العاملين في مجال الصحة "بعد مشاركتي في الحملة أشعر براحة ضمير لا توصف عندما أعود إلى بيتي وأتناول الطعام" متمنيا انتشار مثل هذه المشروعات في سائر أنحاء تركيا.