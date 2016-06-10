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إسرائيل تغير تصنيف جنديين اثنين من "مقتولين" إلى "مفقودين"

10/6/2016

آرون شاؤول جندي سبق أن أعلنت إسرائيل أنه مفقود في غزة

قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اعتبار جنديين إسرائيليين فقدتهما خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة، بأنهما "مفقودين"، بعد أن سبق واعتبرتهما "مقتولين".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها إذاعة الجيش، عن وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنها قررت "إعادة تصنيف حالة الجنديين هادار غولدين، وآرون شاؤول، اللذين فقدا في غزة خلال الحرب عام 2014".

ولم يتضح أسباب لجوء إسرائيل إلى هذه الخطوة، بعد أن أصرّت طوال العامين الماضيين على أن الجنديين قتلا وإنهما ليسا على قيد الحياة.

وبحسب وزارة الدفاع الإسرائيلية فإنه "يتم تصنيف حالة هدار غولدين على أنه جندي قتل أثناء الحرب ولكنه يعتبر أيضًا مفقودًا وأسيرًا".

أما بشأن الجندي آرون شاؤول، فإن وزارة الدفاع الإسرائيلية صنفته على أنه "جندي قتل خلال الحرب ولا يعرف مكان دفنه، ولكن يعتبر مفقودا وأسيرا".

وكانت حركة "حماس" رفضت طوال الفترة الماضية، الإدلاء بأية معلومات عن الجنديين الإسرائيليين.

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