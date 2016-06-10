إجراءات عقابية إسرائيلية ضد الفلسطينيين مع أول جمعة في رمضان

قوات الاحتلال الإسرائيلي

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الجمعة، مئات المواطنين الفلسطينيين، من دخول مدينة القدس المحتلة، التي تشهد توافدًا من مختلف محافظات الضفة الغربية، لأداء صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان، في المسجد الأقصى، وسط تشديدات أمنية إسرائيلية.

ومنعت القوات الإسرائيلية الرجال دون سن الـ45 عامًا من دخول القدس، رغم حيازتهم تصاريح خاصة، طبقًا لقرار الحكومة الإسرائيلية، التي فرضت قيودًا على دخول الفلسطينيين إلى المدينة، عقب مقتل أربعة من مواطنيها الأربعاء الماضي في هجوم نفذه فلسطينيون بمدينة تل أبيب.

فعلى حاجز قلنديا العسكري، الفاصل بين رام الله والقدس، قال درويش ناجي (40 عاما) عقب منعه من دخول المدينة المقدسة " منذ الساعة الثانية فجرًا خرجت من مدينة جنين (شمالي الضفة الغربية) لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، ورغم حيازتي تصريح منعت من الدخول".

ويضيف ناجي الذي أتى بصحبة أربعة من أبنائه: "جئنا فقط للصلاة، كيف لي أن أشكل خطرًا على أمن إسرائيل، هم (إسرائيل) يريدون فقط تضيق حركة المواطنين.. منعنا من الوصول للقدس والمسجد الأقصى".

من جانبه يقول خالد محمد (33عاما): "منعت من الدخول عبر حاجز قلنديا إلى القدس، دون سبب، يريدون فقط منعنا من ذلك".

ويضيف الشاب "سأبقى أحاول مرات عدة للوصول للمسجد الأقصى، إن منعت مجددًا سأدخل عبر القفز عن الجدار الفاصل (…) نحن هنا فقط نريد الصلاة في المسجد الأقصى، هذا حق يضمنه القانون الدولي، لكن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون". وفق تعبيره.

وانتشر على الحاجز العسكري العشرات من عناصر الجيش والشرطة الإسرائيلية، حيث خضع المارة لتدقيق وفحص قبل السماح لهم بالعبور.

على الجانب الآخر من الحاجز المخصص للسيدات، سمحت السلطات الإسرائيلية عبورهن لمدينة القدس لكافة الأعمار، وسط تدقيق وتفتيش دقيق للمارة.

وأعلنت قيادة شرطة القدس أنها نشرت اليوم قوات معززة في المدينة، وفي الحواجز المحيطة بها، بغية الحفاظ على النظام خلال صلاة الجمعة الأولى من رمضان.

وقال شهود عيان "إن الجيش الإسرائيلي فرض تشديدات كبيرة على القدس، لكن المئات من الفلسطينيين في الضفة الغربية نجحوا بتخطي الحواجز عبر القفز عن الأسوار المحيط بالقدس".

وأضاف شهود العيان أنه "حدثت مطاردات خلال محاولة الفلسطينيين دخول القدس من قبل الشرطة الإسرائيلية، حيث اعتقلت الشرطة بعض الشبان".

وأكد شهود العيان أن "ساحات المسجد الأقصى تشهد في هذه الساعات تدفقًا من الأراضي الفلسطينية، ويتوقع ارتفاع الأعداد خلال الساعات القادمة".

وفي الضفة الغربية، فرض الجيش الإسرائيلي طوقًا أمنيًا شاملًا في أعقاب الهجوم الذي وقع بتل أبيب وحلول عيد نزول التوراة (شبوعوت) لدى اليهود، وبالتزامن مع الجمعة الأولى من شهر رمضان، وفقا لما ذكرته الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، اليوم (الجمعة) والتي أشارت أيضاً إلى "إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة".

ونقلت الإذاعة عن مصادر في جيش الإسرائيلي قولها إن "الطوق سيرفع منتصف ليلة الأحد- الاثنين المقبلة، ولن يطبق على دخول المصلين المسلمين الحرم القدسي الشريف لإقامة صلاة يوم الجمعة".

من جانبه، دعا نائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ "كمال الخطيب" في وقت سابق، إلى "زحف كبير باتجاه المسجد الأقصى في رمضان، لإرسال رسالة للاحتلال أن الأقصى للمسلمين ولن يتنازلوا عن ذرة من ترابه".

وكان هجوم مسلح وقع أمس الأول في تل أبيب (وسط البلاد) نفذه شابان فلسطينيان، وتسبب بمقتل أربعة إسرائيليين، فُرضت على إثره إجراءات أمنية.

كما قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر سلسلة إجراءات انتقامية ردا على عملية تل أبيب، وتتضمن إحكام الحصار على بلدة يطا جنوب الخليل جنوب الضفة الغربية مسقط رأس منفذي العملية المسلحة .

كما تشمل الإجراءات حرمان أقربائهم وأبناء عشيرتهم من أية تصاريح للدخول إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وسحب تصاريح العمل التي بحوزتهم، وإلغاء التصاريح الممنوحة للفلسطينيين لتبادل زيارات العائلات على جانبي الخط الأخضر خلال شهر رمضان.

وجاء في القرار الإبقاء على تعزيزات عسكرية في أرجاء الضفة الغربية إلى حين إغلاق كافة الثغرات في "الجدار الفاصل" التي تتيح دخولا غير مشروع للفلسطينيين إلى داخل الخط الأخضر.

وعلى الفور، جمدت السلطات الإسرائيلية تصاريح 83 ألف فلسطيني الخميس كان قد سمح لهم بالدخول إلى المناطق داخل الخط الأخضر والقدس المحتلة خلال رمضان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الأسبوع الجاري، السماح للفلسطينيين، الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا من سكان الضفة الغربية، بالوصول إلى مدينة القدس لأداء صلاة الجمعة في الأقصى من دون تصاريح، في حين يسمح للفلسطينيين الذين تتراوح أعمارهم بين 35-45 عامًا من حملة تصاريح خاصة، بالوصول للقدس، وهو ما تراجع عنه قبل تنفيذ عملية تل أبيب.