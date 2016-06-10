أردوغان: على البشرية إقصاء الأسد

أردوغان – أرشيف

قال الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" إن على البشرية جمعاء أن تُقصي رئيس النظام السوري "بشار الأسد" معربًا عن اعتقاده أن جميع من يقدمون المساعدة له، شركاء في المذابح التي يقوم بها في سوريا.

وأضاف، ردًا على خطاب بشار الأسد الأخير، قائلا "لا أهتم كثيرًا بما قاله".

وتابع "سوريا تشهد ممارسة إرهاب الدولة، ويوجد مجرم على رأس هذا العمل".

وبخصوص اللاجئين السوريين قال أردوغان: "نحن لا ندخل في مساومات حول عدد اللاجئين، كما تفعل دول الاتحاد الأوروبي والدول الغربية، بل نقبلهم جميعًا، لقد فتحنا أبوابنا أمام كل من يهرب من البراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية، ونحن مستمرون في فتح أبوابنا".