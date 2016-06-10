أبرز الأرقام القياسية في كأس أمم أوروبا

الفرنسي زين الدين زيدان

كثيرة هي الأرقام القياسية التي سجلت في النسخ السابقة لكأس أمم أوروبا (يورو) التي تستضيفها فرنسا اليوم (الجمعة) وحتى10 من يوليو/تموز المقبل.

ونستعرض هنا بعض هذه الأرقام:

ثلاثة ألقاب: إسبانيا (1964 و2008 و2012) وألمانيا (1972 و1980 و1996).

أكبر نتيجة في النهائي: فازت إسبانيا على إيطاليا 4-صفر في نهائي نسخة 2012.

أعلى نتيجة: فازت يوغسلافيا على فرنسا 5-4 في نصف نهائي نسخة 1960.

أكبر عدد من الأهداف: سجل 85 هدفا في 31 مباراة بمعدل وسطي 2.74 هدف في المباراة الواحدة في نسخة عام 2000.

أكبر عدد من الأهداف لمنتخب في نسخة واحدة: سجل منتخب فرنسا 14 هدفا في خمس مباريات في نسخة 1984.

أفضل دفاع: تلقى مرمى إسبانيا هدفا واحدا في ست مباريات في نسخة 2012.

أسرع هدف: سجل الروسي ديمتري كيريتشنكو بعد 68 ثانية في مرمى اليونان التي توجت بطلة لاحقا في نسخة 2004.

أفضل هداف في بطولة واحدة: الفرنسي ميشال بلاتيني برصيد 9 أهداف في نسخة 1984.

أفضل الهدافين في النهائيات:

الفرنسي ميشال بلاتيني: تسعة أهداف.

الإنجليزي آلان شيرر: سبعة أهداف.

البرتغاليان نونو غوميش وكريستيانو رونالدو والفرنسي تييري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والهولنديان باتريك كلويفرت ورود فان نيستلروي: ستة أهداف.

أكبر عدد من المباريات:

الحارس الهولندي إدوين فان درسار: 16 مباراة.

الحارس الإسباني إيكر كاسياس والبرتغاليون لويس فيغو ونونو غوميش وكريستيانو رونالدو والألماني فيليب لام والتشيكي كاريل بوبورسكي والفرنسي زين الدين زيدان: 14 مباراة.

أكثر مشاركة في مباراة نهائية:

ثلاث مباريات نهائية: الألماني راينر بونهوف أعوام 1972 و1976 و1980.