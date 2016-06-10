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أبرز الأرقام القياسية في كأس أمم أوروبا

10/6/2016

الفرنسي زين الدين زيدان

كثيرة هي الأرقام القياسية التي سجلت في النسخ السابقة لكأس أمم أوروبا (يورو) التي تستضيفها فرنسا اليوم (الجمعة) وحتى10 من يوليو/تموز المقبل.

ونستعرض هنا بعض هذه الأرقام:

ثلاثة ألقاب: إسبانيا (1964 و2008 و2012) وألمانيا (1972 و1980 و1996).

أكبر نتيجة في النهائي: فازت إسبانيا على إيطاليا 4-صفر في نهائي نسخة 2012.

أعلى نتيجة: فازت يوغسلافيا على فرنسا 5-4 في نصف نهائي نسخة 1960.

أكبر عدد من الأهداف: سجل 85 هدفا في 31 مباراة بمعدل وسطي 2.74 هدف في المباراة الواحدة في نسخة عام 2000.

أكبر عدد من الأهداف لمنتخب في نسخة واحدة: سجل منتخب فرنسا 14 هدفا في خمس مباريات في نسخة 1984.

أفضل دفاع: تلقى مرمى إسبانيا هدفا واحدا في ست مباريات في نسخة 2012.

أسرع هدف: سجل الروسي ديمتري كيريتشنكو بعد 68 ثانية في مرمى اليونان التي توجت بطلة لاحقا في نسخة 2004.

أفضل هداف في بطولة واحدة: الفرنسي ميشال بلاتيني برصيد 9 أهداف في نسخة 1984.

أفضل الهدافين في النهائيات:

الفرنسي ميشال بلاتيني: تسعة أهداف.

الإنجليزي آلان شيرر: سبعة أهداف.

البرتغاليان نونو غوميش وكريستيانو رونالدو والفرنسي تييري هنري والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش والهولنديان باتريك كلويفرت ورود فان نيستلروي: ستة أهداف.

أكبر عدد من المباريات:

الحارس الهولندي إدوين فان درسار: 16 مباراة.

الحارس الإسباني إيكر كاسياس والبرتغاليون لويس فيغو ونونو غوميش وكريستيانو رونالدو والألماني فيليب لام والتشيكي كاريل بوبورسكي والفرنسي زين الدين زيدان: 14 مباراة.

أكثر مشاركة في مباراة نهائية:

ثلاث مباريات نهائية: الألماني راينر بونهوف أعوام 1972 و1976 و1980.

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