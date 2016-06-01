واشنطن: هجمات إرهابية قد تستهدف كأس أوربا لكرة القدم

شعار بطولة كأس أمم أوربا 2016 (رويترز)

حذرت واشنطن، الثلاثاء، من هجمات "إرهابية" قد تستهدف بطولة كأس أوربا لكرة القدم التي تستضيفها فرنسا في غضون 10 أيام، مشددة في الوقت نفسه على أن هذا التحذير عام، وأنه ليس هناك أي "تهديد إرهابي محدد" ضد القارة العجوز.

وتبدأ نهائيات البطولة الأوربية التي تستمر شهراً، في العاصمة الفرنسية باريس في 10 يونيو/حزيران وتشارك فيها أفضل المنتخبات الأوربية وتستقطب مئات آلاف المتفرجين.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن استادات مباريات كأس أوربا ومناطق المشجعين ومواقع الترفيه التي تعرض فيها المباريات في فرنسا وأنحاء أوربا تمثل أهدافاً محتملة للإرهابيين.

وجاء هذا التحذير ضمن تحديث للتحذير الذي نشرته الوزارة منذ فترة طويلة للمسافرين بتوخي الحذر من هجمات قد يشنها إرهابيون على وسائل النقل أو أماكن التجمع العامة في أوربا.

وقالت الوزارة "نحن نحذر المواطنين الأميركيين من خطر وقوع هجمات إرهابية محتملة في أنحاء أوربا تستهدف فعاليات رئيسية ومواقع سياحية ومطاعم ومراكز تجارية ووسائل نقل".

وأضاف التحذير أن أعداداً كبيرة من السياح الذين يزورون أوربا خلال أشهر الصيف هذا العام سيشكلون أهدافا أكبر للإرهابيين الذين يخططون لشن هجمات في مواقع عامة خاصة على مستوى الفعاليات الكبرى.

ولكن المتحدث باسم الوزارة، جون كيربي، قال خلال مؤتمر صحفي رداً على سؤال عن سبب إطلاق هذا التحذير قبيل بدء فصل الصيف في أوربا، إن واشنطن لا تريد أن يتوقف السياح الأمريكيون عن زيارة القارة العجوز؛ بل تريدهم أن يفعلوا ذلك ولكن أن يظلوا يقظين في الوقت نفسه.

وحاول كيربي التخفيف من وقع التحذير، مؤكداً أن الولايات المتحدة ليست على علم بوجود تهديد إرهابي محدد وجدير بالثقة يستهدف هذه الفعاليات الرياضية.

واستبعدت الحكومة الفرنسية إلغاء البطولة التي يتوقع أن تستقطب مليوني متفرج إلى مختلف المدن الفرنسية.

ولتعزيز الإجراءات الأمنية، مددت فرنسا حالة الطوارئ التي فرضتها عقب اعتداءات نوفمبر/تشرين الثاني في العاصمة باريس وأدت إلى مقتل 130 شخصاً.