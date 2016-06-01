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"لافروف" و"كيري" يبحثان تحركا مشتركا ضد "جبهة النصرة"

1/6/2016

لافروف و كيري – أسوشيتد برس

قالت وزارة الخارجية الروسية إن وزير الخارجية "سيرغي لافروف" بحث مع نظيره الأمريكي "جون كيري" اليوم الأربعاء احتمال القيام "بتحركات حاسمة" مشتركة ضد جبهة النصرة  في سوريا.

 

وقالت الخارجية الروسية في بيان إن المحادثة الهاتفية "ركزت على الوضع في سوريا وخصوصا على الحاجة للقيام بخطوات مشتركة حاسمة ضد جبهة النصرة، وهي النقطة التي طالب بها الطرف الروسي مرارا".

وكانت روسيا قد عرضت في منتصف مايو / أيار الماضي على الولايات المتحدة القيام بضربات جوية مشتركة ضد المجموعات الجهادية في سوريا، لكن واشنطن رفضت العرض.

 

وخلال المكالمة الهاتفية بحث الرجلان أيضا سبل حل الصراع الفلسطيني  الإسرائيلي.

وقالت الخارجية الروسية إن المحادثات جاءت بمبادرة من الولايات المتحدة.  

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