كيف تحدد الأسرة العربية قائمة مشاهداتها التليفزيونية؟

كيف تحدد الأسرة قائمة مشاهداتها التليفزيونية؟.. تساؤل أثارته نافذة "ساعة صباح" على الجزيرة مباشر، الأربعاء، حول طريقة استخدام تطبيقات الهاتف ومواقع الإنترنت، إضافة لتقنية التليفزيون التفاعلي في إعداد ما يمكن تسميته الخريطة البرامجية الخاصة لكل أسرة.

فمن جانبها نصحت المُنتجة والكاتبة بسمة الخطيب، الأسر العربية بتجنيب أطفالها قنوات الإعلانات فكلها مغريات لا تتوافق معهم، كما حذرت من برامج المسابقات الفنية التي تؤذي الطفل نفسياً واجتماعياً، لافتة إلى أنها مجرد استنساخ لبرامج الغرب.

بدوره، بيَّن الخبير بتقنية المعلومات، محمد سعيد، الخبير، كيفية التعامل الإيجابي مع المنصات الاجتماعية باعتبارها بديلاً قوياً لبرامج التليفزيون ومن ثم ترتيب الخارطة البرامجية للأسرة، وعرض تجربته في هذا الشأن.

وفي مداخلة هاتفية قال حمدة خشتالي، أخصائي مواقع التواصل الاجتماعي، إن منصات التواصل الاجتماعي مكملة للتليفزيون وليست بديلة عنه وإن تغير وتطور شكله؛ لكن المنصات التكنولوجية أضافت قيمة جديدة ومنها التطبيقات التي يطلق عليها "موبايلتي" والتي تعني شاشة صغيرة ملازمة لك أينما تنتقل.

وأضاف أن تطبيقات الجوال والإنترنت جعلت من الجوال: تليفزيونا وجهاز كمبيوتر وآلة حاسبة وثورة في كل شيء، فيما يرى جمهور الجزيرة مباشر أن الإنترنت حل كل المشكلات وفك الصراع حول مشاهدة التلفزيون وأولوية البرامج حيث أصبحت كل القنوات متاحة عبر الشبكة العنكبوتية.

وقبل أعوام ليست بالبعيدة اعتادت الأسر أن تجتمع معًا لتشاهد نفس البرنامج التليفزيوني في نفس التوقيت، وكانت القنوات التليفزيونية في الأغلب مملوكة للدولة، وتعد على أصابع اليد الواحدة، كما أنه لم يكن هناك قنوات أو وسائل أخرى تقدم محتوى بديل.

وكان على الأسر إما أن تستجيب لما تعرضه القنوات من حيث الجدول والتوقيت والمحتوى، أو لا تشاهده من الأساس، أما اليوم ومع ثورة الاتصال وتعدد القنوات التليفزيونية، وكذلك مع ظهور منصات أخرى على شبكة الإنترنت وتطبيقات الجوال، تحررت الأسرة من فكرة الإذعان لقائمة مشاهدة موحدة.

وصار بإمكان الأسرة أن تحدد جدول مشاهداتها اليومية وفقًا، لاهتمامات أفرادها، أو بحسب قيمها ورغباتها في المشاهدة، أو حتى تبعًا لأوقات الفراغ المتاحة لكل فرد منها.