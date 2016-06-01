كوريا الشمالية: ترامب اختيار حكيم لرئاسة أمريكا

دونالد ترامب مرشح الحزب الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأمريكية

أيدت كوريا الشمالية "دونالد ترامب" المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية على موقع للدعاية على الإنترنت، وأشادت به "كمرشح رئاسي يملك البصيرة" ويمكنه تحرير الأمريكيين الذين يعيشون في خوف يومي من هجوم نووي لبيونغ يانغ.

ووصف مقال، نُشر على موقع كوريا الديمقراطية اليوم، إحدى أبواق الدولة المنعزلة ترامب بأنه "سياسي حكيم"، وإنه الاختيار الصحيح للناخبين الأمريكيين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني.

ووصف المقال المنافسة الديمقراطية المحتملة هيلاري كلينتون بأنها "مغفلة" بسبب اقتراحها تطبيق نموذج عقوبات إيران لحل القضية النووية على شبه الجزيرة الكورية.

وبدلا من ذلك قال ترامب لرويترز إنه مستعد لإجراء محادثات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لمحاولة وقف البرنامج النووي لبيونغ يانغ. وقال ترامب إن الصين ينبغي أن تساعد في ذلك أيضا.

وتخضع كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة بسبب تجاربها النووية. وتقول كوريا الجنوبية والولايات المتحدة إن دعواتها للحوار عديمة المعنى لحين أن تتخذ خطوات لإنهاء طموحاتها النووية.