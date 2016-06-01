في يومهم العالمي..2079 طفلاً فلسطينياً استشهدوا منذ عام 2000

2079 طفلاً فلسطينياً استشهدوا منذ عام 2000

يحتفل أطفال العالم في الأول من يونيو/ حزيران من كل عام باليوم العالمي لحماية الأطفال.

وفي الوقت الذي تعتبر بعض الدول هذا اليوم "يوم عيد" فإن أمماً أخرى تعتبره ذكرى لوفاة أطفالها في حروب ضد الإنسانية ومنها سوريا والعراق وفلسطين.

ففي بيان لها، ذكرت وزارة الإعلام الفلسطينية أن "أطفال فلسطين تعرضوا لانتهاكات الاحتلال والمستوطنين في كافة الأراضي الفلسطينية"، واستعرضت دائرة إعلام الطفل في وزارة الإعلام أبرز تلك الانتهاكات بحق الطّفولة الفلسطينية منذ بداية انتفاضة الأقصى الثانية عام 2000.

واستشهد 2079 طفلًا فلسطينياً منذ بداية انتفاضة الأقصى الثانية التي بدأت في 28 سبتمبر/أيلول عام 2000، وحتى نهاية مايو/أيار 2016، وجُرح أكثر من 13 ألفا آخرين، واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 12 ألف طفلً. ولا يزال يقبع في سجون الاحتلال 420 طفلًا أسيراً، يتوزعون على السجون الإسرائيلية ومراكز التوقيف والتحقيق المختلفة.

كما تعرّض 95% منهم للتعذيب والاعتداء أثناء اعتقالهم، الذي عادة ما يتم بعد منتصف الليل، حيث يقوم جنود الاحتلال بعصب أعينهم وصفد أيديهم، قبل انتزاع اعترافات قسرية منهم، في ظل غياب موكلين للدفاع عنهم أو تواجد ذوي الأطفال البالغين أثناء الاستجواب.

ويعتقل الاحتلال سنويًّا نحو 700 طفل من المحافظات الفلسطينية كافة، بحجة الإخلال بالنظام العام وإلقاء الحجارة على قوات الاحتلال والمستوطنين، فيما يتعرض طلبة المدارس إلى انتهاكات على الحواجز العسكرية المقامة على مداخل المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.

ويواجه الأطفال أيضًا مشاكل الفقر المتفشّي، بسبب تردي الوضع الاقتصاديّ، والحصار المتواصل خاصّة في قطاع غزّة، ما اضطر ما يزيد عن 100 ألف طفل فلسطيني دون سن الـ18 إلى ترك مدارسهم والتوجه إلى سوق العمل، بحسب تقرير سابق لوزارة العمل الفلسطينية.