ظريف يرفض تصريحات ترامب بشأن الاتفاق النووي

دونالد ترامب المحتمل عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، رفضه تصريحات المرشح المحتمل عن الحزب الجمهوري للرئاسة الأمريكية، دونالد ترامب، حول إعادة التفاوض على الاتفاق النووي حال فوزه بالرئاسة.

وقال ظريف في تصريحات صحفية عقب محاضرة في العاصمة السويدية، ستوكهولم، اليوم الأربعاء، إنه "من غير الممكن إعادة التفاوض على الاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه، العام الماضي، بالتعاون مع القوى العالمية".

وأضاف: "ليس اتفاق إيراني- أمريكي، حتى يعيد مرشح رئاسي، أو غيره التفاوض عليه، بل هو اتفاق عالمي، مرفق بقرار من مجلس الأمن".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية مُلزمة قانونيًا بتنفيذ تعهداتها إزاء الاتفاق النووي".

وكان ترامب، تعهد بإلغاء الاتفاق النووي، الذى أبرم في يوليو/ تموز من العام الماضي، بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (أمريكا، والصين، وروسيا، وفرنسا، وبريطانيا، وألمانيا)، في حال انتخابه رئيسًا للبلاد.

وأكد في كلمة ألقاها مؤخرا، أمام المؤتمر السنوي، للجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (إيباك)، في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن أولويته الأولى هي تفكيك الاتفاق الذي وصفه بـ"الكارثي".