شاهد: مخمور يتشاجر مع نفسه بالمرآة!

تداول نشطاء أوكرانيون بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لرجل مخمور يتشاجر مع انعكاس صورته في المرآة، بعدما فشل في تخطيها أثناء تسوقه في إحدى المحلات، ليثير سخرية المئات.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الرجل الثَمِل كان يتسوق في إحدى محلات "السوبر ماركت" بمدينة لوتسك بأوكرانيا حينما حاول تخطي صورته المنعكسة في المرآة وفشل، ومن ثم بدأ بالدردشة مع صورته من أجل إفساح الطرق ثم بدأ يغضب ويتشاجر مع نفسه!

ويظهر الرجل في الفيديو وهو في حالة سكْر حاملاً في يده صندوقاً من البيض، محاولاً العبور من خلال المرآة متخطياً انعكاس صورته، ثم علا صوته بالشجار حيث لا استجابة، وتمكن أحد الزبائن من تصوير المشهد الطريف فيما غرق باقي الزبائن في نوبة من الضحك.

وتقدم مُصوِّر الفيديو للرجل المخمور مقنعاً إياه بالخروج من المكان الصحيح، وأظهر المشهد المتسوق المخمور الذي كان يحمل في يده صندوقاً من البيض، والذي نجح المصور في إقناعه أخيرا بأنه يقف أمام مرآة وكذلك بالخروج من مكان آخر.

وكان الرجل المخمور وهو في منتصف العمر ومن منطقة فولين أوبلاست قد أسرف في تناول المشروبات الكحولية، ثم بدأ حديثه إلى انعكاس صورته في المرآة بقوله: " "مهلاً، قد تمر.. لقد قلت لك، قد تمر "، وحينما أحبط من عدم الاستجابة واستشاط غضباً قال: "ماذا؟ هل تمزح معي؟ هيا، هل يمكن أن تذهب! هل أنت أحمق؟".

وأثار الفيديو موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال البعض إنه ربما كان فاقداً للبصر في إحدى عينيه، لهذا السبب لم يتمكن من تمييز نفسه في المرآة، بينما اعتبر آخرون أن ما حدث من تصرفات غريبة هو ببساطة بسبب كونه مخموراً.