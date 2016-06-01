البث الحي
منوعات

شاهد: طيار بريطاني يفوز ببطولة العالم للعدو بأجولة الصوف

1/6/2016

شهدت مدينة تيتبري البريطانية النسخة الثالثة والأربعين من سباق العدو وصعود التل في وسط المدينة مع حمل أجولة الصوف.

واستوحى السكان السباق من العصور الوسطى عندما كانت البلدة مركزا هاما لتجارة الصوف في وسط إنجلترا.

وكان على الرجال حمل أجولة الصوف إلى سوق المدينة الذي يقع أعلى التل.

وكان الشباب ينتهز الفرصة لاستعراض قوته أمام فتيات البلدة.

ويتعين على كل متسابق من الرجال حمل جوال به نحو 27 كيلوغراما من الصوف فيما تحمل كل متسابقة جوالا به نحو 11 كيلوغراما من الصوف ثم تعدو به لمسافة 225 مترا والصعود به أعلى التل.

وحافظ ناثان باراكلوخ على لقب السباق بعد فوزه به للمرة التاسعة بعد أن قطع مسافة السباق في 50 ثانية و63 جزءا من الثانية، فيما فازت لوسي كولينز بسباق السيدات محققة رقما قياسيا جديدا بلغ دقيقة وأربع ثوان.

المزيد من منوعات

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور جراء كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلب صحراوي على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)

طفل سوداني يحتج على إغلاق مراكز تحفيظ القرآن الكريم (فيديو)

صورة أرشيفية ( مواقع التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

لاعب يعتدي على الحكم بضربة بهلوانية والجمهور يشاركه (فيديو)

لاعب يعتدى على الحكم بضربة بهلوانية (مواقع التواصل الإجتماعي)

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

هل يشهد العالم نهاية فيروس كورونا قريبا؟

حتى مساء الخميس، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 65 مليونا و200 ألفا (رويترز)