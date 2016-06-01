شاهد: طيار بريطاني يفوز ببطولة العالم للعدو بأجولة الصوف

شهدت مدينة تيتبري البريطانية النسخة الثالثة والأربعين من سباق العدو وصعود التل في وسط المدينة مع حمل أجولة الصوف.

واستوحى السكان السباق من العصور الوسطى عندما كانت البلدة مركزا هاما لتجارة الصوف في وسط إنجلترا.

وكان على الرجال حمل أجولة الصوف إلى سوق المدينة الذي يقع أعلى التل.

وكان الشباب ينتهز الفرصة لاستعراض قوته أمام فتيات البلدة.

ويتعين على كل متسابق من الرجال حمل جوال به نحو 27 كيلوغراما من الصوف فيما تحمل كل متسابقة جوالا به نحو 11 كيلوغراما من الصوف ثم تعدو به لمسافة 225 مترا والصعود به أعلى التل.

وحافظ ناثان باراكلوخ على لقب السباق بعد فوزه به للمرة التاسعة بعد أن قطع مسافة السباق في 50 ثانية و63 جزءا من الثانية، فيما فازت لوسي كولينز بسباق السيدات محققة رقما قياسيا جديدا بلغ دقيقة وأربع ثوان.