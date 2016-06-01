شاهد: سويسرا تفتتح أطول وأعمق نفق بقلب جبال الألب

افتتح في سويسرا نفق جوتهارد بيز، الذي يبلغ طوله 57.1 كيلومترا، وهو أطول وأعمق نفق للسكك الحديدية يجتاز قلب جبال الألب بعد عمل استغرق 17 عاما.

وصمم النفق لكي يستمر قرنا في إطار مشروع بنية تحتية تكلفته 23 مليار فرنك سويسري (23.15 مليار دولار)، لتسريع نقل الركاب والبضائع بالسكك الحديدية أسفل سلسلة الجبال التي تفصل بين شمال وجنوب أوربا.

وسوف تنقل القطارات الفائقة السرعة الركاب في 17 دقيقة عبر ممر كان يستغرق أياما.

وسوف يجتاز 260 قطار بضاعة و65 قطار ركاب النفق المزدوج يوميا فور أن تنتهي الاختبارات الأولية في وقت لاحق من هذا العام.

ويقع النفق على امتداد الخط الرئيسي للسكك الحديدية لأوربا ويربط موانئ روتردام الهولندية في الشمال بجنوة الإيطالية في الجنوب.

وتعين على المهندسين الحفر عبر 73 نوعا من الصخور منها الصلب كالجرانيت وبعضها في نعومة السكر.

ودعم الناخبون السويسريون المشروع في سلسلة من الاستفتاءات أجريت في التسعينيات.

وإلى جانب ضيوف الافتتاح سيسافر 500 فائز تم اختيارهم من بين 130 ألف دخلوا مسابقة للفوز بمقعد في الرحلة الافتتاحية للنفق.