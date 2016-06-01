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شاهد: جامعة قطر تحتفل بتخريج أكبر دُفعة منذ تأسيسها

1/6/2016

احتفلت جامعة قطر بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، اليوم الأربعاء، بتخريج أكبر دفعاتها "دفعة 2016" بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد.

وحضر حفل التكريم رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الشيوخ والوزراء وأعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة وأولياء أمور الطلاب وضيوف الجامعة.

 ويبلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات لدفعة 2016، نحو 2230 خريجا وخريجة وهي أكبر دفعة تخرجها جامعة قطر منذ تأسيسها، ويتضمن عدد الخريجين 1701 خريجة، و529 خريجاً، منهم 272 خريجاً وخريجة متميزين.

وبتخريج دفعة 2016 تكون الجامعة قد قامت بتخريج 39 دفعة، من طلابها وطالباتها منذ أن تأسست في أواخر السبعينيات، وبتخريج هذه الدفعة يتجاوز عدد خريجي جامعة قطر 41 ألف خريج وخريجة.

 وتحتضن جامعة قطر اليوم 8 كليات قائمة بذاتها هي :الآداب والعلوم، الإدارة والاقتصاد، التربية، الهندسة، القانون، الصيدلة، الشريعة والدراسات الإسلامية، والطب.

المصدر : الجزيرة مباشر
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