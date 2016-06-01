شاهد: العالقون على معبر رفح يحكون لحظات الانتظار والأمل

عبدالرحمن طفل فلسطيني عمره 6 سنوات ينتظر دوره اليوم للخروج عبر معبر رفح في رحلة علاج إلى القاهرة حيث من المفترض أن يجري عملية زرع نخاع بمستشفى الرنتيسي.

عبد الرحمن المصاب بالسرطان والذي حال إغلاق المعبر لفترات طويلة دون تحسن حالته الصحية، من بين 2000 حالة تنتظر الخروج والسفر عبر معبر رفح خلال الـ4 أيام التي حددها الجانب المصري.

كاميرا الجزيرة مباشر كانت بين أسرة عبدالرحمن ومئات الأسر التي تنتظر دورها في الخروج عبر المعبر، ترصد معاناتهم خلال الفترة الماضية وآمالهم خلال اليوم والغد.

الطفل الفلسطيني عبدالحمن- مصاب بالسرطان وفي انتظار السفر للعلاج بالقاهرة

ومن بين تلك الحالات أيضاً رجل يحاول منذ عام ونصف العام إخراج ابنته العروس لتصل إلى زوجها بالسعودية ولا يزال غير مصدق أنها ستسافر لتبدأ حياتها الجديدة فهو متخوف من أن تتعقد الإجراءات مرة أخرى وتظل ابنته زوجة مع إيقاف التنفيذ لأعوام جديدة.

بدوره يأمل الناطق باسم وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، أن يكون فتح المعبر هذه المرة بداية لسياسة مصرية جديدة في التعامل مع معبر رفح بحيث يتم فتحه بشكل يسمح بخروج كل الحالات الإنسانية من أجل التخفيف من الواقع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

وأشار إلى أن هناك 30 ألف حالة إنسانية مسجلة في كشوفات السفر معظمهم من المرضى والطلاب وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية بحاجة إلى الخروج والسفر، آملاً في أن تكون الإجراءات من الجانب المصري سهلة ومرنة ليتم عبور 2000 حالة إنسانية خلال الـ4 أيام المقررة.

ولفت "البزم" إلى أن الاتصالات مستمرة مع الجانب المصري على مستويات مختلفة من أجل التخفيف من الظروف الإنسانية لقطاع غزة وشرح معاناتهم للجانب المصري، خاصة مع حلول فصل الصيف وشهر رمضان الكريم وتلبية احتياجاتهم وحقهم الأصيل في التحرك والانتقال.

وأوضح أنه من المقرر خروج 10 حافلات خلال الـ4 أيام، خرجت حافلتان منها بعد ساعتين من فتح المعبر.

كما أن هناك حافلات أخرى مجهزة وإذا أسعفنا الوقت والإجراءات سيخرج مزيد من الحافلات الأخرى.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بمصر، وتغلقه السلطات المصرية بشكل شبه كامل منذ يوليو/تموز 2013 لدواع تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات متباعدة لسفر الحالات الإنسانية.

وكانت السلطات المصرية قد قررت، مساء أمس الثلاثاء، فتح معبر رفح بشكل استثنائي في كلا الاتجاهين 4 أيام غير متصلة اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وذلك لعبور العالقين والحالات الإنسانية "لرفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين"، وفق ما أفاد به التلفزيون المصري الحكومي.