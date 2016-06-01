شاهد: "أطفال وعرائس ومَرضى" حكايات عالِقة على معبر رفح

سيدات كبار في السن ومرضى وأطفال لا يتحملون المكوث طويلاً داخل صالات الانتظار عند معبر رفح، لكن قد تكون آلام المرض وبكاء الأطفال وحرارة الجو أقل قسوة بكثير من حرمان العبور والسفر على مدار العام.

الجزيرة مباشر تجولت داخل صالات الانتظار، منتصف يوم الأربعاء، رصدت المعاناة المرتسمة على الملامح وتظهر بعمق في عيون الصغار والكبار، حيث أن مخاوف الرجوع حاضرة وتلاحقهم، فكم منهم جهز نفسه أكثر من مرة للسفر بعد طول إجراءات وفي النهاية كان مصيرهم الرجوع وعدم السماح بالعبور من المنفذ الوحيد لهم على العالم.

فها هي طفلة صغيرة تقول بكل براءة إنها لم تر والدها الذي يعمل في دولة قطر منذ عام كامل بسبب إغلاق المعبر، بينما تجد فرحة الأطفال حاضرة لأنها تأمل أن ترى والدها بعد الخروج من المعبر اليوم إلى القاهرة، وها هي تنتظر وإخوتها الصغار بجانب والدتهم التي تحمل تخوفاً جديداً من عدم السفر كما حدث مراراً من قبل.

وفي داخل صالات الانتظار أيضاً تجلس عروسان إحداهما كانت من المفترض أن تسافر لتبدأ حياة جديدة مع زوجها منذ سنة وشهرين، لكن كل مرة يحول إغلاق المعبر دون تحقيق تلك الأمنية.

وتحكي العروس عن 9 عرائس أخريات منهن واحدة لم تستطع السفر لزوجها على مدار 4 سنوات، فضلاً عن زوجات عالقات أخريات تجد الزوجة والأولاد في مكان والزوج في مكان آخر لسنوات، أما العروس الثانية فهي تحاول الخروج من غزة منذ 8 أشهر لتلتقي بخطيبها.

وفي أحد أركان الصالة تجد سيدة مصرية متكئة تظهر عليها الحيرة فهي تريد أن ترى أهلها في مصر وتخاف أن تظل عالقة هناك ولا تستطيع العودة إلى زوجها وأبنائها كحال الكثير من العالقين.