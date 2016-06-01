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شاهد: أطفال معاقون مصريون يصنعون فوانيس رمضان

1/6/2016

دشنت "مؤسسة آدم للتنمية الإنسانية" حملة تحت اسم "فوانيس رمضان"، لتشجيع الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة على صناعة "فوانيس" من "الخرز" ومواد سهلة الصناعة وصديقة للبيئة، وذلك بهدف إنعاش صناعة الفوانيس المحلية.

ويريد العاملون في "مؤسسة آدم" إعادة  الحرفة القديمة إلى جانب جمع المال للأطفال الذين ترعاهم المؤسسة.

ويتعلم الأطفال كيفية تصنيع "الفوانيس" بالخرز الملون المصنع من عبوات مياه الشرب البلاستيكية المعاد تدويرها.

وتهدف المؤسسة لإنتاج عشرة آلاف فانوس هذا العام تم تصدير 300منها بالفعل للسعودية.

وسيوجه جزء من أرباح بيع هذه الفوانيس لرعاية الأطفال.

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