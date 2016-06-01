"بنزيمة": استبعدت من المنتخب الفرنسي لأنني "جزائري"

كريم بنزيمة – رويترز

قال "كريم بنزيمة" مهاجم ريال مدريد إنه خرج من تشكيلة فرنسا مستضيفة بطولة أوربا 2016 لكرة القدم بسبب أصوله الجزائرية.

تصريحات "بنزيمة" جاءت قبل تسعة أيام على افتتاح البطولة القارية لتعمق الخلاف حول "العنصرية المزعومة" داخل المنتخب الفرنسي الذي كان ينظر إليه على أساس أنه أحد نماذج التكامل رغم وجود اختلافات عرقية عديدة

ووجه "إيريك كانتونا" لاعب فرنسا السابق اتهاما لـ"ديدييه ديشان " مدرب فرنسا باستبعاد "بنزيمة" و"حاتم بن عرفة" بسبب أصولهما الأجنبية.

وقال محامي "ديشان" إنه ينوي إقامة دعوى قضائية ضد "كانتونا" بتهمة القذف. وهناك منافسة شرسة بين هذا الثنائي منذ حمل "ديشان" شارة قيادة فرنسا بدلا من "كانتونا" في منتصف تسعينيات القرن الماضي وقاد بلاده للفوز بكأس العالم 1998 وبطولة أوروبا 2000.

ويخضع "بنزيمة" للتحقيق في مؤامرة ابتزاز مزعومة وهو ما دفع "مانويل فالس" رئيس وزراء فرنسا للقول إن مهاجم ريال مدريد غير لائق للمشاركة مع المنتخب الوطني. ورد "بنزيمة": مشاكلي القانونية استخدمت كذريعة لاستبعادي من المنتخب.

وقال المهاجم الفرنسي لصحيفة ماركا الاسبانية، "قالوا إنه لا يمكن استدعائي لكن رياضيا لا أفهم الأمر. على الجانب القانوني لست مدانا وأنا بريء تماما".