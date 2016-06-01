بالأرقام.. الدوري الانجليزي الأكثر تمثيلا في (يورو 2016)

تعتبر بطولة الدوري الانجليزي لكرة القدم الأكثر تمثيلا في بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2016) المقرر إقامتها بفرنسا في العاشر من الشهر الجاري.

وكشفت القوائم النهائية للفرق المشاركة للبطولة اليوم الأربعاء أن من بين كل أربعة لاعبين في المسابقة يوجد لاعب يلعب في الدوري الانجليزي.

ويشارك في (يورو 2016) 103 لاعبين من إجمالي 552 لاعبا خاضوا منافسات "بريميير ليج" الموسم الماضي، بالإضافة إلى 36 لاعبا آخرين لعبوا في الدرجات الأدنى بالدوري الانجليزي.

وبالنظر إلى اللاعبين الذين رحلوا لأندية أخرى في الموسم المقبل 2016 – 2017، فمن المقرر أن يرتفع عدد لاعبي الدوري الانجليزي باليورو إلى 106 لاعبين، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لبطولة الدوري.

وحل الدوري الألماني (بوندسليجا) ثانيا في قائمة الدوريات الأكثر تمثيلا في اليورو بـ65 لاعبا، يليه الدوري الإيطالي (56 لاعبا) والتركي (35 لاعبا).

وفي حين يمثل الدوري الإسباني، الذي يرى المتابعون أنه الدوري الأقوى في العالم عقب تتويج فريقي ريال مدريد وإشبيلية الإسبانيين بدوري الأبطال والدوري الأوروبي على الترتيب، بـ34 لاعبا فقط في فرنسا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) دراسة أجراها موقع (اكستراستاتس) البولندي، أشارت إلى أن عدد لاعبي بطولة الدرجة الأولى بالدوري الانجليزي (تشامبيون شيب) المشاركين في اليورو بلغ 31 لاعبا، وهو ما يزيد عن عدد لاعبي الدوري الفرنسي الذين سيخوضون غمار المسابقة.

وكشفت القوائم النهائية للمنتخبات المشاركة في (يورو 2016) عن وجود عدد من اللاعبين يلعبون في دوريات غير أوروبية كالمكسيك واستراليا وكندا والصين وكازاخستان وأذربيجان أو إسرائيل.

ويمتلك 18 منتخبا من إجمالي 24 مشاركين في البطولة لاعبين بالدوري الانجليزي الممتاز.

وخلت قائمة المنتخب الانجليزي في البطولة من أي لاعب يلعب خارج انجلترا، فيما يمتلك منتخب ويلز 13 لاعبا في بريميير ليج (بما في ذلك فريق بيرنلي الصاعد حديثا لمسابقة)، في حين يضم منتخب ايرلندا 12 لاعبا خاضوا منافسات الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي (ولكن تقلص العدد إلى 11 لاعبا في الموسم الجديد).

ويمتلك منتخب بلجيكا 11 لاعبا، بينما يضم منتخب ايرلندا الشمالية 18 لاعبا بإنجلترا (خمسة فقط يلعبون في بريميير ليج).

ويضم فريقا ليفربول الانجليزي ويوفنتوس الإيطالي العدد الأكبر من اللاعبين المشاركين في اليورو برصيد 12 لاعبا لكل منهما، فيما يأتي خلفهما فريق توتنهام هوتسبير الانجليزي (11 لاعبا) كثاني أكثر أندية بريميير ليج تمثيلا في البطولة، ثم مانشستر يونايتد الانجليزي بعشرة لاعبين، وبرشلونة الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني بتسعة لاعبين.

وتتضمن قائمة منتخب انجلترا في البطولة خمسة لاعبين من ليفربول، فيما تمتلك بلجيكا ثلاثة لاعبين، في حين يضم القوام الرئيسي لمنتخب إيطاليا ستة لاعبين من يوفنتوس بطل الثنائية المحلية (الدوري والكأس) في إيطاليا.

وظل مدربو المنتخبات المشاركة في البطولة يعكفون على وضع القوائم النهائية لفرقهم حتى منتصف ليل أمس الثلاثاء.

وأجرى ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا تغييرا مفاجئا في قائمة فريقه بعدما استدعى مورجان شنايدرلين لاعب مانشستر سيتي ليعوض غياب لاسانا ديارا نجم أولمبيك مارسيليا الفرنسي الذي تعرض لإصابة في الركبة.

وتنطلق البطولة في العاشر من يونيو/ حزيران الجاري بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي فرنسا ورومانيا على ملعب (دي فرانس) بضاحية سانت دوني في العاصمة باريس.

وتختتم المسابقة في العاشر من تموز/يوليو المقبل بالمباراة النهائية التي ستقام على نفس الملعب.