الجيش العراقي يتقدم ببطء في الفلوجة

قال ضابط رفيع في الجيش العراقي إن القوات "لم تتمكن خلال 3 أيام من المواجهات المسلحة مع مسلحي تنظيم الدولة من اقتحام مدينة الفلوجة، غربي البلاد، وذلك بسبب المقاومة العنيفة التي يبديها مقاتلو التنظيم".

وقال العقيد وليد الدليمي، الضابط في قيادة الجيش بمحافظة الأنبار، إن تنظيم الدولة "يستخدم في المحور الجنوبي من المدينة عناصره المزودين بمختلف الأسلحة والصواريخ، في حين يلجأ في المحور الشمالي للفلوجة للسيارات المفخخة والانتحاريين والقصف الصاروخي لمنع تقدم القوات العراقية".مشيرا كذلك إلى "تمركز عدد من القناصة فوق أسطح المباني والمنازل في أطراف المدينة".

لكن المقدم مهند التميمي قائد الكتيبة الأولي لقوات مكافحة الإرهاب أشار إلى أن قواته تواصل التقدم نحو الأهداف المحددة لها لتحرير المدينة بالكامل.

وبعد أسبوع من إعلان بغداد بدء الهجوم تقدمت القوات العراقية بأعداد كبيرة إلى حدود المدينة للمرة الأولى وتدفقت إلى مناطق ريفية بضواحيها الجنوبية لكنها لم تصل إلى المنطقة السكنية الرئيسية.