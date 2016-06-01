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إسرائيل تفرج عن المتهم الرئيسي بحرق عائلة "الدوابشة"

1/6/2016

الرضيع- علي الدوابشة – ضحية الحريق
أرشيف

أطلقت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، سراح المتهم الرئيسي بإضرام النار في منزل عائلة "الدوابشة" الفلسطينية شمالي الضفة الغربية، ما أدي إلى مقتل 3 من أفرادها بينهم طفل رضيع.

وكان مستوطنون إسرائيليون، أضرموا النار في منزل عائلة "الدوابشة"، في بلدة "دوما" شمالي الضفة الغربية، نهاية يوليو/تموز 2015، ما أدى الى مقتل الرضيع "علي" (18 شهرا)، ولاحقا والده "سعد" وأمه "ريهام" متأثرين بجروحهما، ولم يتبقَ من أفراد العائلة سوى الطفل أحمد، الذي ما زال يتلقى العلاج حتى الآن.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة اليوم، إن السلطات، "أفرجت عن ناشط اليمين الإسرائيلي "مئير ايتنغر"، بعد عشرة أشهر من الاعتقال الإداري" ولفتت، إلى أن "الإفراج عن "ايتنغر"، تسنى بعد تراجع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، عن المطالبة بتمديد فترة اعتقاله".

وكان "الشاباك"، قد أعلن عقب وقوع الحادث، إعتقال "ايتنغر" ضمن عدد من الإسرائيليين الآخرين، من المتهمين بإضرام النار في منزل عائلة.

وطبقا للإذاعة الإسرائيلية، اليوم، فإن السلطات، "أبعدت ايتنغر عن مدينة القدس لمدة ستة أشهر، وعن الضفة الغربية لمدة عام واحد مع إلزامه بالبقاء في منزله ليلا".

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