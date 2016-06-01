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إدانة الممثل الأمريكي مايكل جيس بقتل زوجته

31/5/2016

الممثل الأمريكي أثناء محاكمته/أرشيفية

قال مكتب محامي دائرة في مدينة لوس أنجليس الأمريكية الثلاثاء إن مايكل جيس بطل مسلسل (ذا شيلد) أدين بالقتل من الدرجة الثانية في حادث مقتل زوجته بالرصاص عام 2014.

وقال كريج ريسلنج المتحدث باسم دائرة لوس انجليس كاونتي في رسالة بالبريد الإلكتروني إن جيس (53 عاما) يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين السجن 40 عاما والسجن مدى الحياة حين يصدر الحكم في جلسة العاشر من يونيو حزيران.

وقال المتحدث إن هيئة المحلفين وجدت أن جيس استخدم مسدسا في الجريمة وهو ظرف خاص قد يزيد من مدة العقوبة.

وقال مدعون إن جيس الذي بدأت محاكمته في 23 مايو أيار أطلق الرصاص على زوجته ابريل (40 عاما) حتى الموت في 19 مايو أيار 2014 بمنزلهما في ساوث لوس أنجليس قبل أن يتصل بالسلطات للإبلاغ عن طوارئ.

وقالت السلطات إن طفليهما اللذين كانا دون سن العاشرة كانا بالمنزل وقت إطلاق الرصاص وتولى أقاربهما رعايتهما.

وبدأت هيئة المحلفين مداولاتها في وقت متأخر يوم الجمعة واستأنفت عملها صباح الثلاثاء وقال ريسلنج إنها قضت ما بين ساعتين وثلاث ساعات في نظر القضية قبل وصولها للقرار. والقتل من الدرجة الثانية هو قتل عمد لكن دون سابق إصرار.

ومسلسل "شيلد" دراما تلفزيونية صورت في لوس أنجليس من 2002 وحتى 2008.

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