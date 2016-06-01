أمن المعلومات .. تأمين لمقدرات الدول وأهم وظائف المستقبل

مع زيادة حوادث اختراق الخصوصية وتسريب البيانات الشخصية، وزيادة معدل الجريمة الإلكترونية، أصبحت الحاجة ملحة لتأمين البيانات، ووجود متخصصين في أمن المعلومات، وهو ما بدأت تهتم به دول عربية مؤخرا.

وكان تقرير صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والدوليةللعام 2014 قد أوضح أن الجرائم الإلكترونية تُكلّف الاقتصاد العالمي حوالى 445 مليار دولار أمريكي سنويًا، حيث تضع مثل هذه الإحصاءات في الحسبان عناصر منها قيمة الاختلاسات المباشرة، والهدر الناجم عن الجهد المبذول لمعالجة آثار الهجمات الإلكترونية أو الوقاية منها.

الدرع الأمني الإلكتروني

في هذا الإطار افـتـتـح رئيس مجلس الــوزراء ووزيـر الــداخــلــيــة القطري صــبــاح أمـــس المــرحــلــة الأولــــى مـن مشروع الـدرع الأمني الإلكتروني بمقر مركز القيادة الوطني. ويــهــدف المــشـــروع إلـــى رفـــع مــســتــوى الأمــن الإلـكـتـرونـي بـدولـة قطر وتـعـزيـز حـمـايـة البنى التحتية المعلوماتية والشبكات الإلكترونية الحيوية بالدولة.

كما يرتكز عمل المـشـروع على غـرفـة عمليات الأمــن الإلـكـتـرونـي الـتـي تعمل على مجموعة مــن الأهــــداف مـنـهـا مـسـاعـدة أجــهــزة الــدولــة ومــؤســســاتــهــا لــحــمــايــة بـنـيـتـهـا الـتـحـتـيـة المـعـلـومـاتـيـة الـحـيـويـة لمواجـهـة الـتـهـديـدات الأمنية الإلـكـتـرونـيـة، بـالإضـافـة إلـى التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لسن السياسات الأمــنــيــة والــتــدريــب وتــقــديــم الاســتــشــارات المتعلقة بالأمن الإلكتروني.

وسـتـوفـر غــرفــة عـمـلـيـات الأمـــن الإلـكـتـرونـي مــســتــويــات مــتــقــدمــة مـــن الــحــمــايــة لمـراكــز العمليات الأمنية في الجهات الأخرى، وتقوم بالعديد من المهام منها مـراقـبـة البنية التحتية المعلوماتية لأجـهـزة الـــدولـــة ومــؤســســاتــهــا لاكــتــشــاف وتـحـلـيـل الـتـهـديـدات الإلـكـتـرونـيـة، وكـذلـك الاسـتـجـابـة للحوادث الإلكترونية وتعزيز الحصول على صـورة مـوحـدة للوضع الإلـكـتـرونـي بالدولة، وبــنــاء خــبــرات قــطــريــة مـتـخـصـصـة بــالأمــن الإلـكـتـرونـي والـتـعـاون مـع الـشـركـاء الدوليين بــهــدف تــبــادل المـعــلــومــات حـــول الـتـهـديـدات الإلكترونية والاستجابة إلـى الـحـوادث التي تـتـطـلـب الـتـنـسـيـق عــلــى المــســتــوى الــدولــي وغيرها من المهام الأخرى.

ماهية أمن المعلومات

ويُقصد بأمن المعلومات تأمين البيانات المتداولة عبر شبكة الإنترنت، فمع تطور التكنولوجيا ووسائل تخزين المعلومات وتبادلها بطرق مختلفة، أو ما يسمى نقل البيانات عبر الشبكة من موقع لآخر، أصبح النظر إلى أمن تلك البيانات والمعلومات مهما للغاية.

ويمكن تعريف أمن المعلومات بأنه العلم الذي يعمل على توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو الاعتداء عليها، وذلك من خلال توفير الأدوات والوسائل اللازمة لحماية المعلومات من المخاطر الداخلية أو الخارجية.

ضرورة ملحة

ويعــتــبــر رجــال أعـــمـــال ومتخصصون أن مـشـروع الدرع الأمني الإلكتروني يـعـد حـمـايـة لمقدرات الدول من المعلومات والبيانات والإحـصـائـيـات الـتـي تعد عصب الحياة لكل المشاريع، وبعد تواصل الجهات مع بعضها من خلال شبكة معلوماتية واحــدة، أصبح الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات ومنع الوصول إليها وحفظها مــن الاخــتــراق أو الـعـبـث ضرورة ملحة.

كما أن نــجــاح الــشــركــات –بحسب هؤلاء- يـرتـبـط بـضـمـان سـريـة المعلومات والحفاظ عليها من التلاعب والاختراق، ولهذا فالمنظمات لا توصف بأن لها نظام معلوماتي أمني حقيقي وفعال حتى تحقق نظام تطويري مستمر للعمليات الأمنية والبشرية والتقنية من أجل تقليل واحتواء المخاطر المفترضة أو المتوقعة، في ظل تـحـديـات تواجه العالم عــلــى مــســتــوى ســـلامـــة وأمـــــن الـبـنـيـة التحتية المعلوماتية.

أهم وظائف المستقبل

ويعد تخصص أمن المعلومات تخصصًا حيويًا لارتباطه بأكثر من تخصص بشكل فعال ومؤثر، وهو كذلك تخصص متجدد لتحديث معلوماته على فترات متسارعة تحتاج متابعتها مع غيرها من التخصصات ذات العلاقة بشكل مستمر.

يُضاف لذلك الارتباط الوثيق بين الأمن بشكل عام وباقي نواحي الحياة وتخصصاتها العلمية وما يتبعها من جوانب تقنية، وهذا أتاح لراغب التخصص في أمن المعلومات التفرد بالتعمق بهذا التخصص، أو أن يضمه للعلم والمهارة التي يتقنها بإضافة بعد أمني إلكتروني لها.

وتخصص أمن المعلومات علم قائم بحد ذاته له تفرعاته المختلفة مثل أمن الشبكات، والبرمجة الآمنة، وصلاحيات التحكم، والاختراق الأخلاقي، وأمن قواعد البيانات، وأمن نظم التشغيل، وأمن المواقع الإلكترونية، وكل منها تخصص بحد ذاته.

كما يشترك التخصص مع عدة تخصصات متنوعة من خلال علوم أخرى تدمج بينها منها: أمن المعلومات الصحية، والأمن الفيزيائي، والبصمة الحيوية الإلكترونية، وأمن التعاملات المالية، والاحتيال المالي الإلكتروني، الأدلة الجنائية الرقمية.

ومع زيادة حوادث اختراق الخصوصية وتسريب البيانات الشخصية، وزيادة معدل الجريمة الإلكترونية، أصبحت الحاجة ملحة لتأمين البيانات، ووجود متخصصين في أمن المعلومات، سواء لتطوير تطبيقات شخصية أو للعمل لصالح شركات أو مؤسسات حكومية، مما جعل البعض يعتبرونه من أهم الوظائف التي يحتاج إليها العالم في السنوات العشر القادمة.

نمو مطرد للقطاع

وتوقع تقرير توقعات وتحليل السوق للأعوام 2014 – 2019 الصادر عن مؤسسة "ماركتس آند ماركتس" بأن تصل قيمة قطاع الأمن الإلكتروني العالمي إلى 155 مليارا و740 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2019، مشيرًا إلى أن سوق الأمن الإلكتروني في منطقة الخليج سينمو من 5 مليارات و170 مليون دولار في عام 2014 إلى 9 مليارات و560 مليونا بحلول عام 2019، بنسبة زيادة 84 %.