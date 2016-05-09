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وفاة لاعبة على أرض الملعب بالكاميرون

9/5/2016

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، اليوم (الاثنين) وفاة اللاعبة "جيانين كريستيل دجومنانغ" حارس مرمى فريق فيمينا ستار إيبولورا، أثناء إجرائها عمليات الإحماء وقبل بداية

اللاعبة الراحلة جيانين كريستيل دجومنانغ

لقاء فريقها أمام لوفيس مانبروف ياوندي، في إطار الدوري الكاميروني للسيدات، وذلك حسب موقع الاتحاد المحلي للعبة على شبكة الإنترنت.

وأعلن الاتحاد الكاميروني الخبر وقدم التعزية لعائلة اللاعبة في بيان، جاء فيه: "الكاميرون والعائلة الكبيرة لكرة القدم في حداد، وفي انتظار تقرير رسمي عن الحادث الذي جعلنا نفقد فتاة وأخت، الرئيس والاتحاد يقدمان التعازي لعائلتها وأصدقائها وزملائها".

وتعد هذه ثالث حالة وفاة تصيب رياضيًا خلال 4 أيام بعد أن عاشت كرة القدم الكاميرونية الحداد مؤخرا على وفاة اللاعب "باتريك إيكينغ" لاعب دينامو بوخاريست الروماني في الملعب أثناء مباراة بسبب أزمة قلبية يوم الجمعة الماضي.

و توفي اللاعب البرازيلي "بيرناردو ريبيرو" لاعب فريبورجينس البرازيلي الحالي وفلامينغو السابق، خلال المباراة الودية التي خاضها فريقه يوم السبت، إثر أزمة قلبية وتم نقله إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

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