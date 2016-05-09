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والدة الإسرائيلي قاتل "الشريف" تحاول تهدئته قبل المحاكمة

9/5/2016

بدأت، صباح اليوم الاثنين، محكمة عسكرية إسرائيلية في يافا محاكمة الجندي الإسرائيلي، إليئور عزاريا، الذي نفّذ عملية الإعدام الميداني برصاصة في رأس الشهيد، عبدالفتاح الشريف، في مدينة الخليل، في 24 من مارس/آذار الماضي.

وعلى الرغم من أن القاتل أطلق النّار على الشهيد الشريف، وهو مصاب وملقى على الأرض دون أن يشكل خطراً على أحد، إلا أنّ نيابة الاحتلال العسكرية، اكتفت بتوجيه تهمة القتل غير المتعمد وخلافاً لأوامر إطلاق النّار الرسمية وليس تهمة القتل المتعمد.

وسببت القضية انقسامات في إسرائيل، حيث انتقد مسؤولو وزارة الدفاع سلوك الجندي بينما تؤيده قطاعات كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي، كما نُظّمت اجتماعات تضامنية عدّة مع القاتل.

وجلس الرقيب إليئور عزاريا على مقعد داخل قاعة المحكمة، حيث بدأت الجلسة، بينما كانت والدته تربت على كتفه لتهدئته.

ووثق شريط مصور بُث في وقت لاحق –وقام أحد سكان الخليل بتصويره- يظهر أحد الفلسطينييْن وهو الشهيد عبدالفتاح الشريف ملقى على الأرض ولا يزال على قيد الحياة، عندما قام عزاريا بإطلاق النار على رأسه فأرداه قتيلاً.

 

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