مصرع 3 أشخاص في حريق "العتبة" بمصر

قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية "خالد مجاهد" إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم، وأصيب 88 آخرين، جراء حريق ضخم شب في الساعات الأولي من صباح اليوم (الاثنين) في سوق تجاري للباعة المتجولين، بحي الرويعي بمنطقة العتبة وسط العاصمة المصرية القاهرة، وفندق مجاور له.

وقال المتحدث باسم الصحة إنه "تم العثور مساء اليوم على 3 جثث متفحمة أثناء رفع أنقاض الحريق، ولم يتم التعرف على هويتهم بعد، فضلًا عن إصابة 88 حالة بالاختناق، وتم إجراء الإسعافات والإجراءات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أن أعمال البحث والإسعاف "مازالت متواصلة".

وقال بيان لهيئة الإسعاف المصرية (حكومية) إن "جثث المتوفين الثلاث، سيتم نقلها إلى مشرحة (ثلاجة حفظ الموتي) بحي زينهم (وسط القاهرة)".

ومنطقة العتبة، منطقة تجارية مكتظة بالسكان والبضائع، وشهدت الثلاثاء الماضي، اندلاع حريق في الشارع نفسه (الرويعي)، من دون أن يسفر وقتها عن وقوع أية خسائر بشرية.