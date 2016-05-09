في ذكرى ميلاده ورحيله: الشيخ محمد رفعت حاضر بقيثارته

الشيخ القارئ محمد رفعت-رحمه الله

ذاع صيته بعد إنشاء الإذاعة المصرية في العام 1934 حيث كان أول صوت ينطلق بتلاوة مباركة من سورة الفتح، واستمر في التلاوة كل أسبوع علي الهواء مباشرة، إنه قيثارة السماء القارئ الشيخ محمد رفعت الذي توافق اليوم ذكرى ميلاده وأيضاً ذكرى رحيله.

ولد الشيخ الراحل محمد رفعت في التاسع من مايو/آيار سنة 1882 بحي السيدة زينب بالقاهرة وتوفي في ذات التاريخ 9 من مايو/آيار عام 1950 عن عمر 68 عاماً. وفقد الشيخ بصره صغيرًا وهو في عامه الثاني نتيجة مرض أصاب عينيه‏.

كما فقد والده وهي في سن التاسعة، وحفظ رفعت القرآن الكريم وهو في الخامسة من عمره وأتم حفظة في الحادية عشرة.

وحسب إذاعة القرآن الكريم، فقد وصفه معاصروه من الكتاب بأنه صاحب حنجرة ذهبية، أحس مستمعوه الرهبة عند سماع آيات الزجر، والطاعة عند سماع آيات الأمر والخشية عند الوعيد.

الشيخ محمد رفعت يتلو القرآن الكريم

أحبه مشاهير القراء في بداية مشواره وقدروا موهبته وأخذوا بيده حتي تم تعيينه قارئا بمسجد " فاضل باشا " بالقاهرة، بأدائه المتميز في تلاوة القرآن الكريم حيث جمع بين الخشوع وقوة التأثير في النفوس، وكان صوته يمس شغاف القلوب ويحمل الناس إلي عالم روحاني طاهر.

كان "رفعت" أول مَن أنشأ مدرسة للتجويد الفرقاني في مصر، حيث اتسمت طريقته بتجسيد المعاني الظاهرة للقرآن الكريم، وإمكانية تجلي بواطن الأمور للمتفهم المستمع بكل جوارحه لا بأذنه فقط.

أصيب الشيخ محمد رفعت في العام 1943 بمرض سرطان الحنجرة، الذي كان معروفا وقتئذ بمرض "الفواق" أو"الزغطة" وتوقف عن القراءة، رافضاً قبول أي عون أو مدد من ملوك ورؤساء العالم العربي والإسلامي، رغم أنه لم يكن يملك تكاليف العلاج.

وكانت كلمته المشهورة "قارئ القرآن لا يهان". وبعد رحلة حافلة بالعطاء في خدمة كتاب الله عز وجل رحل الشيخ "محمد رفعت" وكان ذلك في التاسع من شهر مايو/آيار لسنة 1950 وسكت البلبل الصداح كما وصفته صحيفة "المصري" إحدى أشهر الصحف المصرية آنذاك معلنة وفاته.