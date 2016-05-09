فيديو: ولي عهد المغرب في زيارة خاصة للإمارات

وصل إلى أبوظبي (الاثنين) الأمير "مولاي الحسن" ولي عهد المملكة المغربية مع الوفد المرافق له وذلك في زيارة خاصة للبلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية .

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة الشيخ "منصور بن زايد آل نهيان" نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

والتحق الأمير بوالده الملك محمد السادس الذي توجه منذ أيام في زيارة خاصة للإمارات، بعد جولة خليجية تضمنت السعودية، التي ترأس بها القمة الخليجية-المغربية، وانتقل منها إلى البحرين وقطر.

من ناحية أخرى يقوم العاهل المغربي محمد السادس، (الأربعاء) بزيارة رسمية إلى الصين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين هناك على رأسهم رئيس البلاد، شي جين بينغ.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية، نشرته وكالة الأنباء المغربية.

وقال البيان إنه بدعوة من الرئيس شي جين بينغ، سيقوم العاهل المغربي، بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، وذلك ابتداء من يوم 11 من مايو/آيار الحالي.

وسيجري العاهل المغربي، خلال الزيارة التي لم تتبين مدتها، مباحثات رسمية مع الرئيس الصيني، بالإضافة إلى ترأسهما حفل توقيع مجموعة من الاتفاقيات الثنائية.

كما سيتم خلال الزيارة، وفق البيان نفسه، إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين.

واحتلت الصين المرتبة 4 في لائحة شركاء المغرب التجاريين خلال 2014، وتقدر صادرات المغرب إلى الصين بمليارين و270 مليون درهم ( 233 مليون دولار) وهو ما يمثل 1.1% من الصادرات، بينما بلغت واردات المملكة من الصين 29.5 مليار درهم ( 3 مليارات دولار) حسب بيانات رسمية.