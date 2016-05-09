غرامات على منتخبي مصر والسودان بسبب الجماهير

شعار الاتحاد المصري لكرة القدم

قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) اليوم (الاثنين) توقيع غرامات مالية على عدد من المنتخبات والأندية العربية، وذلك حسب موقع الاتحاد الأفريقي للعبة على شبكة الإنترنت.

وأفاد الموقع أنه تم فرض غرامة مالية على المنتخبين المصري والنيجيري بسبب المخالفات التي شهدتها مباراتي المنتخبين في المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2017 في الغابون.

وتم تغريم المنتخب المصري مبلغ 5 آلاف دولار بسبب الاستخدام المتزايد لليزر من قبل الجماهير في مدرجات ملعب برج العرب، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز مصر بهدف نظيف يوم 29 من مارس/ أذار الماضي.

وفرضت على الاتحاد النيجيري الغرامة نفسها إضافة إلى التهديد بعقوبات أخرى بسبب تكدس الجماهير، ونقص إجراءات الأمن في ملعب "آمادو بيلو" في مدينة كادونا، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما ضمن التصفيات ذاتها يوم 25 من مارس/ أذار الماضي.

واقترب منتخب مصر من التأهل إلى أمم أفريقيا حيث يحتل صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط مقابل نقطتين لنيجيريا، ونقطة لتنزانيا، بعد انسحاب تشاد من التصفيات، وإلغاء نتائجها مع باقي المنتخبات.

وتم فرض غرامة مالية على المنتخب السوداني قدرها 5 آلاف دولار، لقيام جمهوره بإلقاء زجاجات المياه الفارغة والحجارة على أرض الملعب، خلال مباراة الفريق أمام كوت دي فوار يوم 29 من مارس/ أذار الماضي، ضمن منافسات المجموعة التاسعة للتصفيات المؤهلة إلى أمم أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويتصدر منتخب الغابون ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه كوت دي فوار (6 نقاط) ثم سيراليون برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن السودان.

وعلى مستوى الأندية، قرر "كاف" تغريم الوداد البيضاوي المغربي بمبلغ 5 آلاف دولار، بسبب الشماريخ في مباراة كنابس من مدغشقر خلال دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا يوم 12 من مارس/ أذار الماضي، والتي انتهت بفوز الوداد بخمسة أهداف لهدف.

وبالنسبة لفريق النجم الساحلي التونسي فقد تم إيقاف المدير الفني فوزي البنزرتي، ومهاجم الفريق أحمد العكايشي 4 مباريات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 آلاف دولار على النادي على خلفية ما حدث يوم 10 من أبريل/ نيسان الماضي في لقاء النجم الساحلي وإنيمبا النيجيري، في إطار ذهاب الدور الثالث بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء إيقاف البنزرتي "بسبب تصرف غير رياضي، وتوجيهه لكلمات نابية تجاه الحكم الذي أدار اللقاء، بينما تم إيقاف العكايشي بسبب تفوهه بكلمات نابية تجاه الحكم بعد طرده من اللقاء".

وأقرت اللجنة عقوبة مالية على النادي الافريقي بـ 10 آلاف دولار بسبب ما قامت به جماهير الفريق في مواجهة مولودية بجاية الجزائري لحساب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا ذهابًا يوم 12 من مارس/ أذار الماضي بملعب رادس من إشعال الشماريخ والاستخدام المفرط لأشعة الليزر وهو ما كلف النادي التونسي غرامة قدرها 5 آلاف دولار.

وفي لقاء الإياب الذي أقيم يوم 20 من مارس/ أذار بالجزائر، تضمن التقرير أن جماهير الأفريقي تعمدت في الدقيقة 82 إلقاء الشماريخ على أرضية الميدان وهو ما كلف الأفريقي غرامة 5 آلاف دولار، ليكون مجموع العقوبة المالية 10 آلاف دولار.

وقرر "كاف" توقيع غرامة مالية على المريخ السوداني قدرها 5 آلاف دولار لإشعال جماهيره للشماريخ خلال لقاء الفريق أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أفريقيا يوم 9 من أبريل/ نيسان الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.