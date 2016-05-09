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شاهد: 3 رياضات تمارسها الفتيات في بلادنا العربية

9/5/2016

قالت مدربة اللياقة البدنية، مشيرة سليمان، إن أغلب الأسر في وطننا العربي تختار رياضات الجمباز والسباحة والتايكوندو للابنة، لافتة إلى أهمية ممارسة الرياضة بالنسبة للأطفال.

وأضافت خلال استضافتها في نافذة "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر (الاثنين)، أنه يجب على الأسرة أن تختار للأبناء الرياضة التي تناسب نفسية وطبيعة شخصية كل طفل.

وأشارت مدربة اللياقة البدنية إلى أن الطفل الذي يمارس الرياضة يتمتع بشخصية سوية ويصير لديه استقرار نفسي في المستقبل.

من جهته قال مدرب السباحة، محمد عبدالرحمن، إن الأسرة يجب أن تبدأ في اختيار الرياضة المناسبة لأطفالها -وخصوصاً الإناث- عند بلوغ سن الرابعة، لافتاً إلى أن رياضة السباحة تحقق الاتزان لكافة عضلات الجسم.

ولفت إلى أن الفتاة يمكن أن تنتقل بين الرياضات المختلفة طبقاً للتغيرات الجسمانية التي تطرأ عليها، خاصة بعد سن العاشرة، ونصح بأن تتجه الأسرة لتعليم بناتها رياضة السباحة في سن مبكر ما قبل بلوغ العاشرة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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