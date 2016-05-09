شاهد: عراقي يعرض مقتنياته من معدات التصوير للجمهور

بدأ "عبد القادر نوري غفور" عرض مجموعته الخاصة من آلات ومعدات التصوير السينمائي القديمة للجمهور في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وتضم مجموعة المقتنيات الكبيرة لغفور أجهزة عرض أفلام (بروجكتور) وكاميرات تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.

وجاب "غفور" الحاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة، أسواق الأشياء العتيقة حول العالم لجمع تلك الآلات والأجهزة.

وأنفق "غفور" الذي بدأت هوايته بعد زيارة إلى لندن قبل نصف قرن، ألوف الدولارات على جمع تلك الآلات. وقد اشترى كاميرا واحدة منها صُنعت عام 1945 بمبلغ عشرة آلاف دولار.

وأضاف أنه يتمنى أن يُسهم ما يقوم به في تعريف أجيال المستقبل بأهمية السينما والرسائل التي تقدمها.