البث الحي
منوعات

شاهد: عراقي يعرض مقتنياته من معدات التصوير للجمهور

9/5/2016

بدأ "عبد القادر نوري غفور" عرض مجموعته الخاصة من آلات ومعدات التصوير السينمائي القديمة للجمهور في مدينة السليمانية شمالي العراق.

وتضم مجموعة المقتنيات الكبيرة لغفور أجهزة عرض  أفلام (بروجكتور) وكاميرات تعود إلى أربعينيات القرن الماضي.

وجاب "غفور" الحاصل على درجة الدكتوراة في الفلسفة، أسواق الأشياء العتيقة حول العالم لجمع تلك الآلات والأجهزة.

وأنفق "غفور" الذي بدأت هوايته بعد زيارة إلى لندن قبل نصف قرن، ألوف الدولارات على جمع تلك الآلات. وقد اشترى كاميرا واحدة منها صُنعت عام 1945 بمبلغ عشرة آلاف دولار.

وأضاف أنه يتمنى أن يُسهم ما يقوم به في تعريف أجيال المستقبل بأهمية السينما والرسائل التي تقدمها.

المزيد من منوعات

شاهد: هيكل معدني غامض جديد يظهر ويختفي في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

(الجزيرة)

بارتفاع 50 مترا.. شاب يدخل "غينيس" بأسرع تسلق للحبل (فيديو)

الرياضي الجنوب أفريقي "توماس بتلر فان توندر" موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأسرع تسلق للحبل

فندق باريسي مهجور بسبب كورونا يفتح أبوابه للمشردين (صور)

يمثل الفندق قاعدة آمنة يمكن من خلالها محاولة إعادة بناء حياة جددية للمهاجرين وطالبي اللجوء (رويترز)

هجوم على إعلامية مصرية بسبب تعذيبها ثعلبا صحراويا على الهواء (فيديو)

ثعلب بين يدي صياد في حلقة البرنامج (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

نجمة هوليود سكارليت جوهانسن تطالب بالإفراج عن معتقلين مصريين (فيديو)

الممثلة الأمريكية سكارليت جوهانسون (مواقع التواصل)

أذربيجان تعلن عدد قتلى جنودها في نزاع كاراباخ

قوة "حفظ السلام" الروسية في إقليم ناغورني كاراباخ (روتيرز)

البرلمان الفرنسي يصادق على قرار أثار احتجاج أذربيجان

دعا القرار الحكومة الفرنسية إلى إعادة تقييم عملية انضمام تركيا للاتحاد الأوربي (رويترز)

"العواقب ستكون مدمرة".. منظمات تطالب ماكرون بالضغط على السيسي

الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون(رويترز)