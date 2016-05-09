شاهد: سواريز يقود برشلونه لاكتساح اسبانيول بخمسة أهداف

واصل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز ممارسة هوايته في هز الشباك وأحرز هدفين ليقود برشلونة إلى الفوز الكبير 5 / صفر على اسبانيول اليوم الأحد في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من المسابقة.

وواصل برشلونة انتصاراته على ملعب "كامب نو" وحقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة ليعزز موقعه في صدارة جدول المسابقة رافعا رصيده إلى 88 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام الريال فيما يحتل أتلتيكو المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف برشلونة الذي يتفوق على أتلتيكو في المواجهات المباشرة بينهما ليخرج أتلتيكو من الصراع على اللقب رسميا.

وافتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي أهداف برشلونة في الدقيقة الثامنة لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة 1 / صفر.

وفي الشوط الثاني ، أمطر برشلونة شباك ضيفه برباعية أخرى أحرزها سواريز في الدقيقتين 52 و61 ورافينيا ألكانتارا ونيما ردا سيلفا في الدقيقتين 74 و83 .