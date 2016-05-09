شاهد: "خطة فالس" مجابهة التطرف بنشر قيم الاعتدال والوسطية

استعرض رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، خطة جديدة تستهدف السجون والمراكز التعليمية والإعلام للحد من التطرف ومكافحة الإرهاب، وسيتم تنفيذها فعلياً في الصيف المقبل، وتشمل التحرك على مستوى المجتمع والمدرسة والإعلام لنشر قيم الاعتدال والوسطية على حد وصفه.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي (الاثنين)، أنه تم إضافة 80 تدبيراً إضافياً لمكافحة التطرف والإرهاب في البلاد، كما أن فرنسا نجحت في خفض أعداد المقاتلين الأجانب المنضمين إلى صفوف تنظيم الدولة.

وأشار "فالس" إلى أنه قد تم رفع الموازنة المخصصة لمكافحة التطرف والإرهاب من 60 مليون يورو إلى 100 مليون، وتابع: نحن منتبهون إلى مصادر تمويل الإرهاب ونعمل على تجفيفها بصورة كاملة.

وأوضح أن خطة التحرك ضد التطرف تعني "التعبئة العامة" على مستوى الجمهوريـة الفرنسيـة بكافة تشعباتها، وهي خطة تهدف لدعم قوات الأمن وتوفير الموارد البشرية في كافة المجالات لكسب المعركة ضد التطرف والإرهاب.

ولفت "فالس" إلى القيام بالتنسيق وتبادل المعلومات بين كافة مؤسسات الدولة لسد الثغرات القانونيـة والأمنية، كما تم تعزيز قوات الأمن بأعداد إضافية وموازنة جديدة تتضمن تزويدهم بأحدث التقنيات والمعدات.

وأبدى رئيس الوزراء الفرنسي حرص بلاده على إنشاء مراكز لرعاية المتطرفين التائبين والعائدين إلى البلاد من القتال في الخارج، خاصة وأن بعض العائدين من صغار السن والذين سيتم إيداعهم مراكز إعادة التأهيل المخصصة لإعادة إدماجهم بالمجتمع، أيضاً الحاجة إلى جهود المسؤوليـن عن الإسلام المعتدل لنشر الأفكار الوسطية والبناءة للدين الإسلامي.

وأكد على أن الحكومة الفرنسية تعمل على توفـير كافة الظروف التي تكفل حياة وسطية معتدلة أمام الشباب، مؤكداً على ضرورة إصلاح ودعم جميع الأنشطة والبرامج التي من شأنها التصدي للتطرف في صفوف الشباب.

من جهته قال وزير الداخلية الفرنسي، برنار كازنوف، إنه تم وضع خطة للأئمة بمساجد فرنسا وإعدادهم بما يلائم استراتيجية مكافحة التطرف، وقد تم الاتفاق مع عدة دول من بينها الجزائر لتزويد البلاد بأئمة وخطباء معتدلين للمساجد.

وأضاف أنه تم القيام بإعداد دورات تدريبية لخطباء المساجد قبيل التحاقهم بأنشطة الخطابة، لافتاً إلى أن معهد الغزالي سيتولى تدريب الأئمة وإعدادهم للخطابة بالمساجد الفرنسية، وسيتم استبعاد كافة الأئمة الذين لديهم غلو وتطرف في الأفكار على حد تعبيره.