شاهد: "توأم زيكا" لغز يحير علماء البرازيل

يأمل العلماء الذين يسعون جاهدين لكشف غموض وباء زيكا في البرازيل في الاستفادة من حالات نساء مصابات ولدت كل منهن توأمين كان أحدهما مصاباً بالفيروس الذي يسبب تشوهات خلقية دون أن يصاب الآخر.

وكانت البرازيلية جاكلين جيسيكا سيلفا دي أوليفييرا تأمل أن يكون الأطباء مخطئين عندما أظهر فحص روتيني بالموجات فوق الصوتية أن أحد توأميها سيكون مصاباً بالمرض الذي يتسبب في صغر حجم الرأس ومشاكل في النمو.

وقالت الأم البالغة من العمر 25 عاماً من منزلها بمدينة سانتوس إنها عندما اكتشفت أن أحدهما مصاب بصغر الرأس شعرت بالأرض تهتز تحت قدميها، وتمنت أن يكونا بصحة جيدة وظنت أنه لربما كان خطأ ارتكبه الطبيب أو أن الفحص بالموجات فوق الصوتية كان خاطئا.

وولد التوأم في نوفمبر/تشرين الثاني وكان أحدهما ويدعى لوكاس معافى لكن شقيقته لورا ولدت برأس صغير للغاية مما يستدعى علاجاً منتظماً يقوم به فريق من أطباء الأمراض العصبية والعلاج الطبيعي بمدينة ساو باولو القريبة.

وقالت الأم "أشكر الرب على أنه أعطاها لي … لن أتخلى عنها أبدا." وأضافت أنها تساءلت عن سبب إصابة طفل واحد فقط بالتشوه الخلقي وتابعت "يريد الأطباء دراسة التوأم لمعرفة ما الذي وفر الوقاية للوكاس إن كان يمكن لهذا أن يحمي الأطفال الآخرين."

ووثق العلماء على نطاق واسع حالات إصابة أحد توأمين فقط بمرض ما مثل التهاب المفاصل الروماتويد أو السكري، وركزت الأبحاث الطبية على العلاقة بين البيئة والمسائل الجينية.

وحالة لوكاس ولورا من بين خمس حالات توائم يعكف العلماء على دراستها في ساو باولو، ويدرس فريق علماء في جامعة ساو باولو الحالات الخمس ويعتقدون أنها قد تكشف نقاطا غامضة عن طبيعة المرض نفسه ويأملون أن يتوصل بحثهم إلى نتائج في غضون عام.

وكشفت أدلة حديثة على وجود زيكا في السائل السلوي والمشيمة وأنسجة دماغ الأجنة، ومشيمة أحد التوأمين قد تسمح بدخول الفيروس لكن المشيمة الأخرى قد لا تسمح بذلك مما يحمي الجنين من الهجوم الفيروسي.