شاهد: تحريض إعلامي ضد الإخوان بعد مقتل أفراد أمن بمصر

شن إعلاميون مصريون هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بعد حادث اغتيال ثمانية من أفراد الشرطة بمنطقة حلوان جنوبي القاهرة، صباح أمس الأحد، على الرغم من تبني تنظيم الدولة العملية.

ووجه إعلاميون رسائل اعتبرها مراقبون تحريضية ضد جماعة الإخوان، حيث دعا أحدهم إلى الإتيان بأفرادها "جثثا" وإعدام قياداتهم، وقتل أبنائهم، وفي مقدمتهم الرئيس المعزول محمد مرسي، الذي اتهموه بأنه أعطى الإشارة من محبسه لتنفيذ الحادث.

ودعا "حاتم نعمان" مقدم برنامج "عيون مصر" على قناة "العاصمة" السيسي لـ"فرم أولاد قادة الإخوان" وذكر من بينهم "محمد مرسي" و"محمد سعد الكتاتني".

وتابع: "يا ريس.. افرم.. كل أم وأرملة ويتيم يناديك يا ريس.. آباؤنا ماتوا، وولاد الإرهابيين عايشين، ولاد مرسي وبديع والكتاتني عايشين، وأولاد الشرفاء ماتوا".

وأضاف: "يعني ايه الإرهابيين ومرسي بيتحاكموا بقالهم 4 سنوات، رجال الشرطة والجيش ضحوا كتير ياريس".

واتهم أحمد موسى – في برنامجه "على مسؤوليتي" عبر فضائية "صدى البلد" – جماعة الإخوان بتنفيذ الحادث، من دون الانتظار لمعرفة نتائج التحقيقات، وكرر الدعوة لقتل الرئيس المعزول محمد مرسي، وقياديي الإخوان: خيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمد البلتاجي.

وخاطب رجال الشرطة: "أعضاء الإخوان يسعون لقتلكم، ويجب الرد عليهم مباشرة".

وعلق الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامج "العاشرة مساء" بقناة دريم، على الهجوم، وربطه بمحاكمة الدكتور مرسي، وزعم أنه أصدر إشارة بتنفيذ العملية من القفص.

وعرض فيديو لظهور الدكتور مرسي في المحاكمة السبت الماضي، وادعى أن فيه إشارات بالقتل، أو إشارات نفسية وعصبية، وفق قوله.