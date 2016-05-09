شاهد: الريال يلاحق برشلونه بعد فوزه 3-2 على بلنسية

تغلب ريال مدريد على ضيفه بلنسية بثلاثة أهداف سجلها رونالدو في الدقيقتين 26 و58 والفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة 42 مقابل هدفين أحرزهما رودريجو مورينو وأندريه جوميز في الدقيقتين 55 و81 على استاد "سانتياجو برنابيو" في العاصمة مدريد.

وشهدت الدقيقة 83 طرد مورينو ببطاقة حمراء مباشرة.

وفرض الريال سيطرته على مجريات اللعب مبكرا وكان الأكثر استحواذا على الكرة لكن هجماته افتقدت للفعالية المطلوبة في مواجهة الدفاع المنظم لبلنسية.

وأنهى كاسيميريو هجمة للريال في الدقيقة 11 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت خارج القائم الأيمن.

وسجل الريال هدفا مثيرا للجدل في الدقيقة 42 حيث جاء الهدف من تسلل مزدوج أثار حفيظة لاعبي بلنسية.