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شاهد: الإعدام بتايوان في ضيافة مهرجان "كان"

9/5/2016

يعرض مهرجان "كان" السينمائي الذي يبدأ هذا الأسبوع فيلماً تايوانياً قصيراً يتناول عقوبة الإعدام في تايوان الأمر الذي يؤجج الجدل المثار بشأن تطبيق العقوبة في الجزيرة.

ويتناول فيلم (ذا داي تو تشوز) للمخرج ليون لي ومدته 23 دقيقة قصة محام يعارض بشدة عقوبة الإعدام مما يضعه في موقف صعب لاختيار عقوبة قتلة زوجته.

وسيعرض الفيلم في فئة الأفلام القصيرة بمهرجان كان السنوي في فرنسا في الفترة من 11 إلى 22 مايو أيار، وفاز الفيلم بالفعل بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان سينمائي بكاليفورنيا الشهر الماضي.

وتطبق تايوان عقوبة الإعدام رغم مطالب بإلغائها تماشيا مع الممارسات الدولية إلا أن البعض يقول إن من المهم تطبيقها في جرائم مثل جريمة قطع رأس طفلة في الرابعة من عمرها في أحد شوارع تايبه في مارس آذار.

وأخرج لي الطالب بقسم اللغة الألمانية في جامعة سوتشو الفيلم مع منتجه تشينج كوانج يو اعتمادا على نص كان تشينج يرغب منذ فترة طويلة في تحويله إلى فيلم.

وقال "لي" في مكان تصوير الفيلم إن ما يريد مناقشته بحق في هذا الفيلم القصير ليس فقط عقوبة الإعدام وإنما إلى أي مدى يمكن أن يلتزم الإنسان بمبادئه عندما يواجه محنة ما.

 

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