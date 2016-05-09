شاهد: "أفشوا السلام بينكم" تواصل المشي نحو المسجد الأقصى

تستمر مسيرة المشي على الأقدام التي انطلقت صباح يوم السبت من مدينة حيفا في طريقها إلى المسجد الأقصى، والتي سوف تصل إلى مقصدها يوم الخميس المقبل بعد طواف 5 أيام، وانطلقت المسيرة تحت شعار "أفشوا السلام بينكم"، وتنظم للعام الثاني على التوالي.

وشارك في المسيرة العشرات من الداخل الفلسطيني ومشاركة رمزية للشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية، قبل يوم واحد من تنفيذ حكم بحبسه 9 أشهر، وذلك بهدف الدعوة إلى الصلح والسلام بين أبناء الداخل الفلسطيني، ورسالة أخرى أن المسجد الأقصى المبارك تقع مسؤوليته على كل مسلم.

وقبل وصولها إلى المسجد الأقصى تطوف مسيرة المشي على الأقدام التي انطلقت من مسجد الحاج عبد الله في حي الحليصة بمدينة حيفا، مناطق عديدة من الداخل الفلسطيني مروراً بالمثلث الشمالي والجنوبي واللد والرملة بمسافة تزيد عن الـ 180 كيلو متر وبمعدل 40 ساعة مشي.

بدوره، أكد الشيخ رائد صلاح -الذي دخل السجن أمس الأحد لمدة 9 أشهر- أن هذه المسيرة بدأت العام الماضي وستستمر بإذن الله لأنها مسيرة عهد ووفاء مع المسجد الأقصى، كما أنها تؤكد على مسيرة الانتصار للقدس والمسجد الأقصى المبارك مهما كانت الصعوبات.