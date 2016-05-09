شاهد: "أطفال شوارع" فرقة فنية أغضبت النظام المصري

"أطفال شوارع" اسم فرقة كونها عدد من الشباب المصري لانتقاد الأوضاع في مجتمعهم بشكل كوميدي وساخر فكان مصير أحدهم الاعتقال وهو المصير نفسه الذي يهدد بقية أعضاء الفرقة الخمسة.

فالنيابة العامة المصرية أمرت بحبس الشاب "عز الدين خالد" عضو فريق أطفال شوارع، أربعة أيام على ذمة التحقيق وفق ما أفادت به صحفة الفريق على فيسبوك.

واتهمت النيابة عز الدين بنشر فيديوهات على شبكة الإنترنت تحتوي على ألفاظ نابية ومسيئة لمؤسسات الدولة على حد وصف النيابة.

ويعرف أعضاء "فرقة أطفال شوارع" أنفسهم على فيسبوك بأنهم شباب يعملون في المسرح وقررا تصوير "فيديوهات" في الشارع بأفكار مجنونة.

وتنتقد أغاني و"فيديوهات" أطفال شوارع الأوضاع الاجتماعية والسياسية في مصر، ففي أحد المقاطع تناولوا أزمة سد النهضة وفي أخرى تحدثوا عن عبد الفتاح السيسي، وربما هو الفيديو الذي تسبب لهم في المتاعب الأمنية.

يقول "محمد عادل" أحد أعضاء الفريق، لم نكن متفاجئين، وكنا نعرف أن شيئا ما سيحدث، وأن الكثير من الناس يلومننا، لكن أردنا أن نفعل شيئا نتذكره عندما نكبر ونتذكر أننا لم نكن جبناء.

ويضيف عادل في تدوينة على فيسبوك أن ما يحدث "أكبر مننا شوية" إذ إن ملف قضيتهم على مكتب وزير الداخلية على حد قوله.

ويشير إلى أن الشباب الستة أصبحوا مطلوبين، خمسة منهم هربوا، أما السادس وأصغر واحد فيهم فتم القبض عليه.

ويؤكد "عادل" أن مصر أصبحت مخيفة جدا، مشيرا إلى أنه ربما يفكر واحد منهم في الانتحار أو يقدم عليه، داعيا المصريين عدم الخوف سواء كانوا داخل السجون أو خارجها.

وسجلت مصر مركزا متأخر في حرية الصحافة في العام الحالي "159" وفق منظمة "مراسلون بلا حدود".

ويوجد بالسجون المصرية عشرات الصحفيين، إضافة إلى حوالي أربعين ألف معتقل سياسي حسب منظمات حقوقية.