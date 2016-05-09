شاهد:مراسل لـ بي بي سي في كوريا الشمالية يصل بيجين بعد طرده

وصل صحفي تابع لهيئة الاذاعة البريطانية إلى بيجين بعد استجوابه لعدة ساعات من قبل السلطات في كوريا الشمالية نتيجة لتقرير كتبه قبل بدء اعمال مؤتمر الحزب الحاكم في بيونغ يانغ.

وقال الصحفي "روبرت وينغفيلد-هايز" إنه يشعر بالارتياح لمغادرته كوريا الشمالية.

وتم توقيف "وينغفيلد-هايز" الجمعة بينما كان يستعد لمغادرة البلاد مع فريقه.

وقالت بي بي سي إنها تكتمت على الخبر وقرار الطرد حفاظا على سلامة المراسل وزميليه اللذين رفضا مغادرة البلاد (الجمعة) عند توقيفه.

وخضع المراسل لاستجواب لثماني ساعات قبل أن يفرج عنه بشأن تحقيق كتبه عن مستشفى زاره قبل المؤتمر وقال مسؤول في بيونغ يانغ إن الصحفي تحدث في التقرير بسلبية عن نظام الدولة وقيادتها.

ويوجد حاليا نحو 130 مراسلا أجنبيا في بيونغ يانغ لتغطية أعمال مؤتمر الحزب الحاكم.

ويحظر على الصحافيين الدخول الى قاعات المؤتمر ويمكنهم متابعته عبر التلفزيون، وسمح لهم بالتقاط صور من الجانب الآخر من المبنى الذي يعقد فيه المؤتمر.