ديلما روسيف: أتعرض لمحاولة انقلاب

رئيس البرازيل ديلما روسيف

قال القائم بأعمال رئيس مجلس النواب البرازيلي اليوم (الاثنين) إنه ألغى التصويت الذي أجراه المجلس الشهر الماضي بشأن إجراءات مساءلة السيدة رئيس البلاد ديلما روسيف، بسبب وجود أخطاء إجرائية، وذلك في الوقت الذي وصفت فيه روسيف ومؤيدوها التصويت بشأن مساءلتها بهدف الإقالة بأنه محاولة انقلاب.

وقال والدير مارانهاو إنه ألغي التصويت الذي أجري في 18 من نيسان/أبريل الماضي ودعا إلى تصويت جديد..

وكان من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ ككل بعد غد الأربعاء ليحدد ما إذا كانت روسيف يجب أن تخضع للمحاكمة في مجلس الشيوخ بسبب المزاعم بأنها أخفت بصورة غير مشروعة زيادة في عجز موازنة البرازيل خلال حملتها لإعادة انتخابها عام 2014.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان التصويت سيجري بمجلس الشيوخ كما كان مقررا.

وسيحدد مجلس الشيوخ ما إذا كان ينبغي وقف روسيف عن العمل لمدة تصل إلى 180 يوما، خلال عملية فحص قانوني مفصل في التهم الموجهة إليها. وينتظر أن يتولى "ميشال تامر" نائب الرئيس مهام الرئاسة خلال فترة إيقافها عن العمل، بما في ذلك افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في آب/أغسطس.

ووصفت روسيف ومؤيدوها التصويت بشأن مساءلتها بهدف الإقالة بأنه محاولة انقلاب، وأشارت إلى أنها لم توجه إليها تهمة بارتكاب أية جريمة.