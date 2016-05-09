حدث فلكي نادر.. عطارد يظهر لسكان الأرض

سيتمكن سكان الشرق الأوسط من رؤية بداية ظهور كوكب عطارد

ينتظر هواة الظواهر الفلكية حول العالم، غدا الإثنين، حدثا فلكيًا نادرًا، حيث من المنتظر أن يمر كوكب عطارد بين الأرض والشمس، على مدى عدة ساعات، وسيتمكن المهتمون والهواة، من مشاهدة البث المباشر لتلك الظاهرة عبر شبكة الإنترنت.

وأعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، اليوم الأحد، عن توفير لقطات بث مباشر للحدث، عبر موقعها على الإنترنت مع توفير تعليق من خبراء مختصين بالمجال.

ورغم أن كوكب عطارد يدور حول الشمس كل 88 يومًا أرضيًا، إلا أنه من النادر أن يظهر دورانه حول الشمس لسكان الأرض، لأنه يدور حولها في مدار مائل، لذلك، فإن هذا الحدث الفلكي نادر الحدوث.

وأضافت الوكالة أن كوكب عطارد الصغير، سيبدأ مروره كنقطة سوداء على حافة الشمس في الساعة 7.12 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (11.12 ت.غ)، وسيتحرك بسرعة 48 كيلومترا في الثانية ليستغرق عبوره أمام الشمس التي يبلغ قطرها نحو 1.39 مليون كيلومتر، سبع ساعات ونصف الساعة.

وسيظهر الحدث في غرب الولايات المتحدة بعد الفجر، وينتهي العرض مع غروب الشمس في أجزاء من أوروبا وأفريقيا ومعظم آسيا.

ومن ثم سيكون بمقدور سكان الشرق الأوسط، رؤية بداية مرور عطارد أمام الشمس، في حين سيتمكن سكان دول المغرب العربي من رؤية كافة مراحل الظاهرة.

ومن المنتظر أن يظهر كوكب عطارد على شكل نقطة سوداء صغيرة ضمن قرص الشمس العملاق، وسيكون بالإمكان رؤيته عبر مناظير خاصة مجهزة بفلاتر تحجب أشعة الشمس القوية.

وفي مصر، أعلن الدكتور حاتم عودة، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن سكان كوكب الأرض سيمكنهم متابعة عبور عطارد من أمام قرص الشمس، إما باستخدام المناظير الفلكية أو بالعين المجردة أو عبر القنوات الفضائية.

وأضاف فى بيان له، اليوم، أن العبور سيبدأ في تمام الساعة الواحدة و11 دقيقة ظهرًا بتوقيت القاهرة (10.11 ت.غ)، ويبلغ ذروته في الرابعة و55 دقيقة عصرًا (13.55 ت.غ) ، بينما ينتهى في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة (15.35 ت.غ).

وسيستفيد العلماء من عبور عطارد أمام الشمس في مختلف المشاريع العلمية، بما في ذلك تنقيح أساليب البحث عن كواكب وراء النظام الشمسي.

وكانت آخر مرة حدثت فيها تلك الظاهرة، عام 2006، وسيمر عطارد، ثانية واحدة بين الشمس والأرض في عام 2019، ولن يتكرر الحدث بعد ذلك قبل عام 2032.