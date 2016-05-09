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جوني ديب: آسف لعدم تهريب "كلاب" إلى إنجلترا !

9/5/2016

في تعليق ساخر على اتهامه بجلب كلبين إلى أستراليا دون أن يخضعا للحجر الصحي، قال النجم جوني ديب يوم الأحد إنه آسف "لعدم تهريب كلاب إلى إنجلترا لأنه كان سيصبح عملا سيئا".

وأطلقت محكمة أسترالية سراح زوجته الممثلة أمبر هيرد بكفالة الشهر الماضي بعد أن أقرت بالذنب في اتهامها بعدم استيفاء وثائق السفر لإدخال الكلبين "بيستول وبو" إلى البلاد.

واعتذر الزوجان في أستراليا من خلال مقطع فيديو تعرض لسخرية واسعة بسبب الطريقة واللهجة التي تحدثا بها بعدما برئت "هيرد" (29 عاماً) من الاتهامات باستيراد حيوانات بشكل غير قانوني بعدم إخضاعها لإجراءات الحجر الصحي.

وقال "ديب" في مؤتمر صحفي بلندن للترويج لفيلمه الجديد "أود حقيقة أن أعتذر لعدم تهريب كلاب إلى إنجلترا لأنه كان سيصبح عملا سيئا."

 

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