تمديد هدنة حلب 48 ساعة

النظام السوري يمدد هدنة حلب بعد غاراته على المدينة

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء اليوم الاثنين عن القيادة العامة للجيش السوري قولها إنه جرى تمديد وقف إطلاق النار في مدينة حلب بشمال البلاد 48 ساعة بدءا من الساعة الواحدة صباح غد الثلاثاء ( الساعة22 بتوقيت جرينتش اليوم الاثنين).

وذكرت الوكالة نقلا عن القيادة العام للجيش "تمديد نظام التهدئة في حلب وريفها لمدة 48 ساعة اعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء وحتى الساعة 24 من يوم الأربعاء".

وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال اليوم الاثنين إن واشنطن وموسكو وطهران ستضغط على قوات المعارضة والحكومة السورية للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الهش في سوريا.

وقال كيري للصحفيين في باريس "علينا مسؤولية التأكد من التزام المعارضة بهذا وعلى روسيا و إيران مسؤولية ضمان التزام نظام (الرئيس بشار) الأسد بهذا".

وأضاف "بعد مناقشات دامت ساعات طويلة، أوضح الروس أن هذا هو المسار الذي يستعدون للمضي فيه".

كان وزير الخارجية الأمريكي يتحدث عقب اجتماع في باريس مع حكومات أخرى داعمة للمعارضة السورية في وقت أصدرت فيه الولايات المتحدة وروسيا تعهدا مشتركا بتكثيف جهودهما لتعزيز اتفاق وقف الاقتتال الذي جرى التوصل إليه في سوريا في فبراير شباط والذي كاد أن ينهار.

وقال كيري "لكن مرة أخرى، التجربة ستكون أكبر برهان".