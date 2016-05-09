الهلال السعودي يعاقب حارسه خالد شراحيلي بسبب تجاوزاته

خالد شراحيلي حارس الهلال

قرر مجلس إدارة نادي الهلال السعودي لكرة القدم اليوم (الاثنين) توقيع عقوبة على حارس الفريق "خالد شراحيلي" بأداء تدريبات منفردة على فترتين صباحية ومسائية في مقر النادي، وخصم أعلى نسبة من راتبه وفق اللائحة الداخلية بناء على تقارير الجهازين الفني والإداري.

وأصدرت الإدارة بيانا صحفيا قالت فيه :"لعدم انضباط الحارس خالد شراحيلي مؤخرا، وارتكابه تجاوزات يرفضها الجميع إذ تكررت تسع مرات في الموسم الرياضي الحالي، حيث تعاملت إدارة كرة القدم بقيادة فهد المفرج مع التجاوزات السابقة باحترافية وسعت لتقويم سلوك اللاعب وعملت على عدم تكرار تجاوزاته لكن اللاعب واصل ارتكاب العديد من المخالفات، دون أدنى مسؤولية".

وأضافت :"جاءت عقوبة شراحيلي تأكيدا على سعي مجلس إدارة النادي لفرض الانضباط على اللاعبين داخل وخارج النادي إيمانا بأهمية الانضباط، وتعزيزا لعدم تساهله مع مثل هذه الحالات، حيث أن ما قام به شراحيلي ينافي مساعي مجلس الإدارة بأن من يمثل الهلال اللاعب المتميز داخل الملعب، والمنضبط سلوكيا خارجه".

ورفعت إدارة الاحتراف في النادي خطابا إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، يتضمن كافة تجاوزات اللاعب منذ بداية الموسم.

وانتشر على مواقع التواصل (الاثنين) فيديو قال ناشطون إنه لحارس الهلال "خالد شراحيلي" وهو يشتبك مع آخرين وأطلق نشطاء هاشتاج #خالد_شراحيلي_يعتدي_علي_مواطن. وحقق تفاعلا كبيرا مسجلا أكثر الهشتاجات تداولا على موقع التدوين المصغر "تويتر" ولم يصدر أي تعقيب من اللاعب بشأن الفيديوهات المنتشرة.