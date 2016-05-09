أول عَدَّاءة بغزة: أحلم بالمشاركة في أولمبياد 2020

استطاعت إيناس محمد نوفل (15عاماً) ابنة مخيم المغازي للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، انتزاع لقب أصغر عداءة في فلسطين بعد حصولها على المراكز الأولى في عدة مشاركات رسمية لها داخل القطاع، رغم صغر سنها.

ولم تمنع العادات والتقاليد في المجتمع الغزي المحافظ ونظرته لممارسة الفتاة الرياضة خاصة الجري إيناس من خوض تدريباتها وهي ترتدي ملابسها الرياضية بشكل يومي في أزقة مخيمها أو على شاطئ البحر برفقة مدرب خاص يعمل معها.

وبدأت إيناس تدريباتها في رياضة الجري في شهر أغسطس من العام الماضي على عدة مراحل، وفي أولى المسابقات التي شاركت فيها في نوفمبر الماضي حصدت المركز الأول لمسافة 800 متر، كما حصدت المركز الاول في الماراثون الذي نظمته جامعة الأقصى 3000 متر متفوقة بذلك على فتيات يكبرنها في السن.

وستشارك "إيناس نوفل" في شهر يونيو المقبل في بطولة العالم تحت سن 17 عاما في العاصمة الروسية موسكو في عدة مسافات، معربة عن أملها أن تتمكن من الخروج من قطاع غزة للمشاركة فيه .

وتكثف الفتاة من تدريباتها لتحقيق حلمها بالمشاركة في أولمبياد طوكيو في عام 2020، لحفر اسم فلسطين في خارطة الألعاب الأولمبية، وتلقى إيناس وهي أصغر أخواتها الأربعة ، دعما ومساندة من قبل عائلتها وتوفير كافة الاحتياجات النفسية والعينية لها لتكون عداءة فلسطين الأولى.