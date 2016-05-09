ألمانيا: العثور على جثمان فقده سائق سيارة دفن الموتى

أرشيف- غيتي

عثرت شرطة مدينة ميونخ الألمانية على سيارة لنقل الموتى تحمل جثة امرأة وذلك بعد 24 ساعة من اختفائها.

وكان سائق السيارة مكلفا بحمل الجثة من إيطاليا إلى بولندا ولكنه أراد الاستراحة في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا وقام بصف السيارة في إحدى ساحات الانتظار غير أنه لم يستطع العثور عليها فيما بعد، وبحث عنها بدلا من ذلك في منطقة أخرى تماما غير التي صفها فيها، وهي منطقة محطة القطارات الرئيسية بالمدينة.

وتعرف عدد من المارة على السيارة، وقالت الشرطة إنه يبدو أن سائق العربة قد نسي المكان الذي أوقفها فيه.

وتوجه السائق لشركة دفن الموتى بعد أن أعيته الحيلة، وتوجهت الشركة بدورها للشرطة التي وجهت نداء لسكان ميونخ بالإبلاغ عن السيارة في حالة العثور عليها، أما السائق نفسه فقد كان أقل تعاونا حسبما ذكرت الشرطة مشيرة إلى احتمال تعاطيه مشروبا كحوليا.